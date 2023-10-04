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Силы обороны ведут штурмовые действия южнее Бахмута и закрепляются на занятых рубежах, - Генштаб

4 октября, 2023 среда
07:23
Война с Россией

За прошедшие сутки украинские военные проводили штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. ВСУ наносят урон россиянам и закрепляются на занятых рубежах

Об этом 4 октября сообщает Генштаб ВСУ.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении силы обороны отразили более 10 атак противника в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны отразили все атаки врага в районе Первомайского Донецкой области. Враг совершил более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском и Запорожском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении , имеют частичный успех в районах западнее Роботиного Запорожской области, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении , имеют частичный успех в районах Клищиевка и Андреевка, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и закрепляться на занятых рубежах и истощающих врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

Армия РФ нанесла 5 ракетных и 108 авиационных ударов по территории Украины

За прошедшие сутки на фронте произошло 43 боевых столкновений.

Всего враг нанес 5 ракетных и 108 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам Украины.

В то же время РФ нанесла очередной удар по Украине, применив крылатую ракету "Искандер-К" и 31 ударный БПЛА типа Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили 1 крылатую ракету "Искандер-К" и 29 вражеских "шахеда".

Авиационные удары получили: Петропавловка, Сеньково, Синьковка Харьковской области; Новоселовское Луганской области, Новое, Колодец, Ивановка, Ямполевка, Ставки, Веселое, Спорное, Васюковка, Богдановка, Константиновка, Клещиевка, Андреевка, Часов Яр, Александро-Шультино, Екатериновка, Марьинка, Новомихайловка, Водяное, Урожай ; Новодаровка, Роботино, Старомайорское Запорожской области; Николаевка, Антоновка, Ольга Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Украинские военные поразили 21 артсистему и 6 ЗРК врага

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 21 артиллерийскому средству противника.

  • Украинские военные в течение суток уничтожили 8 российских складов на Таврическом направлении.
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