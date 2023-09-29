Силы обороны ведут штурмовые действия на Бахмутском направлении, - Генштаб
За прошедшие сутки украинские военные вели штурмовые действия на Бахмутском направлении. ВСУ наносят РФ урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта
Об этом пишет Генштаб ВСУ.
В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском и Бахмутском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел. На Лиманском направлении Силы обороны успешно отразили атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Кроме того, наши защитники успешно отразили атаку врага в районе Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предпринял 6 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Также наши защитники успешно отбили атаку врага в районе Новомихайловки Донецкой области.
На Шахтерском направлении украинские воины успешно отразили атаку противника в районе Урожайного Донецкой области.
На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Красного Запорожской области, но успеха не имел.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.
Армия РФ нанесла 83 авиационных удара и совершила 63 обстрела с РСЗО по территории Украины
За прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение. В общем, враг нанес 83 авиационных удара и совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Повреждены частные жилые дома и другие гражданские инфраструктуры.
Авиационные удары потерпели Грабовское Сумской области; Круглое, Купянск, Берестово Харьковской области; Новоселовское Луганской области; Торское, Северское, Спорное, Веселое, Константиновка, Белая Гора, Авдеевка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области; Николаевка Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались более 140 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Украинские войска поразили ЗРК и 11 артсредств врага
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 удар по зенитно-ракетному комплексу и 2 – по станциям РЭБ противника. Также нашими защитниками уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
Подразделениями ракетных войск поражен зенитно-ракетный комплекс, 11 артиллерийских средств и состав боеприпасов противника.
- В Институте изучения войны считают, что в последнее время российские войска снизили интенсивность наступательных действий на линии Купянск-Сватово-Кременная, однако увеличили количество авиаударов.
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