Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

В течение суток произошло 30 боевых столкновений с врагом, который нанес 27 авиаударов и совершил более 30 обстрелов с РСЗО

В течение суток российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 2 ракеты "Калибр" по портовой инфраструктуре Одесчины и 8 ударных дронов типа Shahed. В результате успешной боевой работы силами и средствами Воздушных сил все 8 "шахедов" были уничтожены. В общем, враг нанес 27 авиационных ударов и совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения и повреждения получила портовая инфраструктура на юге Украины и жилые дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

Оперативная обстановка по боевым направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Старая Гута, Искрисковщина, Волфине, Беловоды, Покровка Сумской области и Гурьев Казачок, Уды, Бочково, Малая Волчья, Нестерное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Изюмского Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника претерпели Фиголовка, Двуречная, Западное и Кисловка Харьковской области.

В Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Надежды Луганской области. Нанес авиационный удар бел Белогоровки Луганской области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Берестово, Торское, Верхнекаменное Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районе южнее Клещиевки. Враг нанес авиационные удары в районах Курдюмовки, Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Торецк, Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Кураховка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар и Благодатное.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Змиевка, Львов, Токаровка, Антоновка и Днепровское Херсонской области.

Силы обороны ведут наступление на двух направлениях, совершили 8 авиаударов и уничтожили 9 целей.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 1 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 район сосредоточения личного состава, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 состав горюче-смазочных материалов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы противника.