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Силы обороны в сутки ликвидировали 460 российских солдат, 7 БПЛА и 14 артсистем, - Генштаб ВСУ
Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ликвидировали 208 370 российских военных, 3804 танка и 3131 БПЛА
Об этом 1 июня сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 25.02.22 по 01.06.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 208 370 (+460) человек ликвидировано
- танков – 3 804 (+2)
- боевых бронированных машин – 7 478 (+6)
- артиллерийских систем – 3 474 (+14)
- РСЗО – 575 (+0)
- средств ПВО – 333 (+0)
- самолетов – 313 (+0)
- вертолетов - 298 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 131 (+7)
- крылатых ракет - 1107 (+0)
- кораблей /катеров - 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 6 239 (+9)
- специальной техники – 458 (+4).
Данные уточняются.
- За минувшие сутки враг потерял 470 военных, 15 артсистем и 32 БПЛА.
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