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Обновлено

Силы обороны ликвидировали 590 окупантов, 16 танков и 30 артсистем, - Генштаб ВСУ

13 сентября, 2023 среда
08:08
Война с Россией

Украинские военные за прошедшие сутки успешно вели наступление возле Клищиевки Донецкой области. Кроме этого, ВСУ нанесли значительные потери россиянам: 590 окупантов и 16 танков

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.23 ориентировочно составляли:

  • личного состава – около 270 350 (+590) человек
  • танков ‒ 4584 (+16)
  • боевых бронированных машин – 8792 (+14)
  • артиллерийских систем – 5902 (+30)
  • РСЗО – 766 (+2)
  • средств ПВО ‒ 517 (+2)
  • самолетов – 315 (+0)
  • вертолетов – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4650 (+5)
  • крылатых ракет ‒ 1455 (+0)
  • кораблей /катеров ‒ 19 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8444 (+31)
  • специальной техники ‒ 884 (+3)

Данные уточняются.

Сводки Генштаба: Силы обороны успешно наступают в районе Клещиевки Донецкой области.

Об этом 13 сентября сообщает Генштаб ВСУ.

В районе ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В районе ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины возле Орехово-Василовки. В свою очередь Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике.

В районе ответственности ОСУВ "Таврия" украинские защитники стойко держат оборону неподалеку от Авдеевки и Марьинки , где за прошедшие сутки противник предпринял более 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районах Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской области обернулись для окупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

В то же время на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия и отвоевывать нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. В результате штурмовых действий наши воины имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области.

В районе ответственности ОВСУ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают контрбатарейную борьбу, уничтожая логистику, места дислокации и огневые позиции вражеских подразделений.

Армия РФ нанесла 7 ракетных и 35 авиационных ударов по территории Украины

За прошедшие сутки 12 сентября на фронте произошло 34 боевых столкновений.

Враг нанес 7 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам Украины.

Кроме того, с началом текущих суток российские оккупанты нанесли массированный авиационный удар с применением ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре Одесской и Сумской областей.

Авиационные удары получили Поповка, Степок, Мирополье, Грабовское Сумской области, Кисловка Харьковской области, Надежда, Диброва Луганской области, Спорное, Клещиевка, Северное Донецкой области, Роботино Запорожской области, Одрадокаменка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 45 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Украинские войска поразили 10 артсредств и два ЗРК врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем поражены 10 артиллерийских средств, 2 зенитно-ракетных комплекса, 1 район сосредоточения личного состава, 1 станция радиоэлектронной борьбы, 1 пункт управления и 5 складов боеприпасов противника.

  • В ночь с 12 на 13 сентября российские террористы запустили ударные БПЛА для обстрелов Украины. Известно о шести пострадавших гражданских в Одесской области.
Украина
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Авдеевка
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потери окуппантов
Купянск
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