Об этом информируют воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что дронами россиянами атаковали территорию Украины с юго-восточного направления, а "калибры" пускали из акватории Черного моря (вражеский фрегат в районе Ялты).

В ПС ВСУ добавили, что всего противник применил 15 ударных БПЛА Shahed-136/131 и 8 крылатых ракет "калибр". Силы и средства противовоздушной обороны во взаимодействии с подразделениями других составляющих сил обороны уничтожили все враждебные цели.

В результате противовоздушного боя из-за падения обломков ракет и дронов возник пожар в нескольких локациях города Одесса, там работают спасатели.

Кроме того, около пяти утра на Бахмутском направлении с помощью зенитных управляемых ракет ВСУ уничтожили вражеский вертолет. Его тип пока уточняется.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Ночная атака на Одессу: что известно

В ночь на 14 августа российские террористы атаковали Одессу ракетами и дронами.

Председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук отметил , что враг трижды атаковал ночью Одесщину, применив две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук, и 8 ракет морского базирования типа "Калибр".

Силам противовоздушной обороны удалось отразить все атаки врага. В результате сбития ракет, которые противник направил в центр Одессы, обломками повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет.

Как впоследствии сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате российской атаки трое пострадавших - сотрудники супермаркета.

По его словам, сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.