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Главная война с Россией Силы обороны уничтожили вражеский состав горюче-смазочных материалов на Харьковщени и попали по месту дислокации оккупантов на Херсонщине, - Генштаб

Силы обороны уничтожили вражеский состав горюче-смазочных материалов на Харьковщени и попали по месту дислокации оккупантов на Херсонщине, - Генштаб

2 сентября, 2022 пятница
07:18
война с Россией

Силы обороны продолжают наносить удары по объектам противника. В Харьковской области уничтожен состав горюче-смазочных материалов врага, а на Херсонщине - 20 единиц вооружения и военной техники в месте дислокации противника

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Так, в населенном пункте Новоосиновка Харьковской области в результате нанесенного Силами обороны огневого поражения в ночь с 31 августа на 1 сентября уничтожен состав горюче-смазочных материалов противника. Число уничтоженной техники и личного состава уточняется.

А в населенном пункте Таврийск Херсонской области 30 августа по результатам огневого поражения места дислокации противника на фондах бывшего АТП потери врага составили более 20 единиц вооружения и военной техники, потери живой силы - уточняются.

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