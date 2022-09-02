Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Так, в населенном пункте Новоосиновка Харьковской области в результате нанесенного Силами обороны огневого поражения в ночь с 31 августа на 1 сентября уничтожен состав горюче-смазочных материалов противника. Число уничтоженной техники и личного состава уточняется.

А в населенном пункте Таврийск Херсонской области 30 августа по результатам огневого поражения места дислокации противника на фондах бывшего АТП потери врага составили более 20 единиц вооружения и военной техники, потери живой силы - уточняются.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb