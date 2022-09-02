Силы обороны уничтожили вражеский состав горюче-смазочных материалов на Харьковщени и попали по месту дислокации оккупантов на Херсонщине, - Генштаб
Силы обороны продолжают наносить удары по объектам противника. В Харьковской области уничтожен состав горюче-смазочных материалов врага, а на Херсонщине - 20 единиц вооружения и военной техники в месте дислокации противника
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
Так, в населенном пункте Новоосиновка Харьковской области в результате нанесенного Силами обороны огневого поражения в ночь с 31 августа на 1 сентября уничтожен состав горюче-смазочных материалов противника. Число уничтоженной техники и личного состава уточняется.
А в населенном пункте Таврийск Херсонской области 30 августа по результатам огневого поражения места дислокации противника на фондах бывшего АТП потери врага составили более 20 единиц вооружения и военной техники, потери живой силы - уточняются.
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