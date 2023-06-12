Силы обороны уничтожили вражеский "Аллигатор": он стал 300-м вертолетом, который РФ потеряла в Украине
В понедельник, 12 июня, ВСУ уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52, еще известный как "Аллигатор" - летательный аппарат стал 300-м вертолетом, который РФ потеряла в Украине
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .
Кроме того, наши воины уничтожили вражеский дрон "Орлан-10".
В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава противника и 3 его артиллерийских подразделения на огневых позициях.
Украинская авиация за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Оккупанты требуют взятки за эвакуацию людей из затопленной Голой Пристани в Херсонской области
Сообщается, что россияне уничтожают паспорта и свидетельства о рождении и другие документы украинского образца. Местных жителей переселяют во временно оккупированный украинский Крым и Краснодар, что в РФ.
В Луганской области стало больше случаев дезертирства россиян из штурмовых подразделений
Генштаб рассказал, что на фоне успешных боевых действий ВСУ и из-за значительных потерь противника в живой силе на временно оккупированных территориях Луганской области увеличилось количество случаев дезертирства военных врага из штурмовых подразделений "Шторм-z".
Также отмечено дезертирство около 25 российских оккупантов в Мариуполе и Новоазовске из-за неофициального прекращения отпусков, обещанных солдатам врага российским военным руководством.
Кроме того, оккупанты продолжают использовать гражданскую инфраструктуру для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Так, в населенном пункте Мостки Луганской области на территории местной школы захватчики обустроили полевой госпиталь, где на лечении находятся более 100 вражеских военных.
За день враг нанес 17 авиаударов по территории Украины и совершил 22 обстрела из РСЗО
Также противник нанес 2 ракетных удара крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" по жилым домам на Харьковщине.
Кроме того, россияне сбросили на город Орехов Запорожской области 3 управляемых авиабомбы, погиб один гражданский человек, разрушены частные дома.
Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 23 боевых столкновения.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На других направлениях ситуация такова:
- На Сиверском и Слобожанском направлениях противник в течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тимоновичи, Хотиевка Черниговской области; Середина-Буда, Сопич, Заруцкое, Горки Сумской области, а также Ивашки, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелечья, Мороховец, Огурцово, Гатище, Бударки Харьковской области.
- На Купянском направлении противник нанес авиаудары в районах Милово и Кисловки Харьковской области и Новоселовского в Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
- На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Ямполь, Спорное и Веселое Донецкой области. Артиллерийские обстрелы совершены врагом по Невскому, Белогоровке Луганской области и Ямполевке, Торскому, Диброве, Верхнекаменскому, Спорному, Раздоловке Донецкой области.
- На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Благодатное, Новомарково, Калиновка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Пивденное, Сухая балка Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка, Невельское Донецкой области.
- На Марьинском направлении наши защитники отразили все 14 вражеских атак в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары в районах Старомихайловки и Красногоровки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки, Георгиевки, Максимилиановки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
- На Шахтерском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в направлении Благодатного. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Золотая Нива, Шахтерское, Великая Новоселка, Времовка и Благодатное Донецкой области. Совершил обстрелы Богоявленки, Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы и Великой Новоселки.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов. Среди них – Времовка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Жеребянки, Лобково, Каменское Запорожской области; Новоберислав, Веселое, Казацкое, Чернобаевка, Днепровское, Янтарное, Берегово, Кизомыс Херсонской области и Херсон.
В понедельник, 12 июня, во временно оккупированном Мелитополе ночью подорвали вражеский тепловоз, которым россияне перевозили горючее на фронт.
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