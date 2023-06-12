Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

Кроме того, наши воины уничтожили вражеский дрон "Орлан-10".

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава противника и 3 его артиллерийских подразделения на огневых позициях.

Украинская авиация за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Оккупанты требуют взятки за эвакуацию людей из затопленной Голой Пристани в Херсонской области

Сообщается, что россияне уничтожают паспорта и свидетельства о рождении и другие документы украинского образца. Местных жителей переселяют во временно оккупированный украинский Крым и Краснодар, что в РФ.

В Луганской области стало больше случаев дезертирства россиян из штурмовых подразделений

Генштаб рассказал, что на фоне успешных боевых действий ВСУ и из-за значительных потерь противника в живой силе на временно оккупированных территориях Луганской области увеличилось количество случаев дезертирства военных врага из штурмовых подразделений "Шторм-z".

Также отмечено дезертирство около 25 российских оккупантов в Мариуполе и Новоазовске из-за неофициального прекращения отпусков, обещанных солдатам врага российским военным руководством.

Кроме того, оккупанты продолжают использовать гражданскую инфраструктуру для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Так, в населенном пункте Мостки Луганской области на территории местной школы захватчики обустроили полевой госпиталь, где на лечении находятся более 100 вражеских военных.

За день враг нанес 17 авиаударов по территории Украины и совершил 22 обстрела из РСЗО

Также противник нанес 2 ракетных удара крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" по жилым домам на Харьковщине.

Кроме того, россияне сбросили на город Орехов Запорожской области 3 управляемых авиабомбы, погиб один гражданский человек, разрушены частные дома.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 23 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник в течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тимоновичи, Хотиевка Черниговской области; Середина-Буда, Сопич, Заруцкое, Горки Сумской области, а также Ивашки, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелечья, Мороховец, Огурцово, Гатище, Бударки Харьковской области.

противник в течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тимоновичи, Хотиевка Черниговской области; Середина-Буда, Сопич, Заруцкое, Горки Сумской области, а также Ивашки, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелечья, Мороховец, Огурцово, Гатище, Бударки Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиаудары в районах Милово и Кисловки Харьковской области и Новоселовского в Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

противник нанес авиаудары в районах Милово и Кисловки Харьковской области и Новоселовского в Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Ямполь, Спорное и Веселое Донецкой области. Артиллерийские обстрелы совершены врагом по Невскому, Белогоровке Луганской области и Ямполевке, Торскому, Диброве, Верхнекаменскому, Спорному, Раздоловке Донецкой области.

в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Ямполь, Спорное и Веселое Донецкой области. Артиллерийские обстрелы совершены врагом по Невскому, Белогоровке Луганской области и Ямполевке, Торскому, Диброве, Верхнекаменскому, Спорному, Раздоловке Донецкой области. На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Благодатное, Новомарково, Калиновка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Пивденное, Сухая балка Донецкой области.

противник нанес авиационный удар в районе Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Благодатное, Новомарково, Калиновка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Пивденное, Сухая балка Донецкой области. На Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка, Невельское Донецкой области.

противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка, Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении наши защитники отразили все 14 вражеских атак в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары в районах Старомихайловки и Красногоровки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки, Георгиевки, Максимилиановки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

наши защитники отразили все 14 вражеских атак в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары в районах Старомихайловки и Красногоровки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки, Георгиевки, Максимилиановки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. На Шахтерском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в направлении Благодатного. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Золотая Нива, Шахтерское, Великая Новоселка, Времовка и Благодатное Донецкой области. Совершил обстрелы Богоявленки, Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы и Великой Новоселки.

враг проводил безуспешные наступательные действия в направлении Благодатного. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Золотая Нива, Шахтерское, Великая Новоселка, Времовка и Благодатное Донецкой области. Совершил обстрелы Богоявленки, Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы и Великой Новоселки. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов. Среди них – Времовка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Жеребянки, Лобково, Каменское Запорожской области; Новоберислав, Веселое, Казацкое, Чернобаевка, Днепровское, Янтарное, Берегово, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

В понедельник, 12 июня, во временно оккупированном Мелитополе ночью подорвали вражеский тепловоз, которым россияне перевозили горючее на фронт.