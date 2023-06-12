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Силы обороны уничтожили вражеский "Аллигатор": он стал 300-м вертолетом, который РФ потеряла в Украине

12 июня, 2023 понедельник
19:39
Война с Россией

В понедельник, 12 июня, ВСУ уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52, еще известный как "Аллигатор" - летательный аппарат стал 300-м вертолетом, который РФ потеряла в Украине

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

Кроме того, наши воины уничтожили вражеский дрон "Орлан-10".

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава противника и 3 его артиллерийских подразделения на огневых позициях.

Украинская авиация за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

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Сообщается, что россияне уничтожают паспорта и свидетельства о рождении и другие документы украинского образца. Местных жителей переселяют во временно оккупированный украинский Крым и Краснодар, что в РФ.

В Луганской области стало больше случаев дезертирства россиян из штурмовых подразделений

Генштаб рассказал, что на фоне успешных боевых действий ВСУ и из-за значительных потерь противника в живой силе на временно оккупированных территориях Луганской области увеличилось количество случаев дезертирства военных врага из штурмовых подразделений "Шторм-z".

Также отмечено дезертирство около 25 российских оккупантов в Мариуполе и Новоазовске из-за неофициального прекращения отпусков, обещанных солдатам врага российским военным руководством.

Кроме того, оккупанты продолжают использовать гражданскую инфраструктуру для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Так, в населенном пункте Мостки Луганской области на территории местной школы захватчики обустроили полевой госпиталь, где на лечении находятся более 100 вражеских военных.

За день враг нанес 17 авиаударов по территории Украины и совершил 22 обстрела из РСЗО

Также противник нанес 2 ракетных удара крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" по жилым домам на Харьковщине.

Кроме того, россияне сбросили на город Орехов Запорожской области 3 управляемых авиабомбы, погиб один гражданский человек, разрушены частные дома.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 23 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях ситуация такова:

  • На Сиверском и Слобожанском направлениях противник в течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тимоновичи, Хотиевка Черниговской области; Середина-Буда, Сопич, Заруцкое, Горки Сумской области, а также Ивашки, Ветеринарное, Высокая Яруга, Стрелечья, Мороховец, Огурцово, Гатище, Бударки Харьковской области.
  • На Купянском направлении противник нанес авиаудары в районах Милово и Кисловки Харьковской области и Новоселовского в Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
  • На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Ямполь, Спорное и Веселое Донецкой области. Артиллерийские обстрелы совершены врагом по Невскому, Белогоровке Луганской области и Ямполевке, Торскому, Диброве, Верхнекаменскому, Спорному, Раздоловке Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении противник нанес авиационный удар в районе Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Благодатное, Новомарково, Калиновка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Пивденное, Сухая балка Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка, Невельское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении наши защитники отразили все 14 вражеских атак в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары в районах Старомихайловки и Красногоровки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки, Георгиевки, Максимилиановки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг проводил безуспешные наступательные действия в направлении Благодатного. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Золотая Нива, Шахтерское, Великая Новоселка, Времовка и Благодатное Донецкой области. Совершил обстрелы Богоявленки, Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы и Великой Новоселки.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов. Среди них – Времовка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Жеребянки, Лобково, Каменское Запорожской области; Новоберислав, Веселое, Казацкое, Чернобаевка, Днепровское, Янтарное, Берегово, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

В понедельник, 12 июня, во временно оккупированном Мелитополе ночью подорвали вражеский тепловоз, которым россияне перевозили горючее на фронт.

Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
оккупированные территории
потери окуппантов
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