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Война с Россией: хроника
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Главная Война с Россией Силы обороны уничтожили средство ПВО, 5 артсистем и 4 боеприпаса на Таврическом направлении.

Силы обороны уничтожили средство ПВО, 5 артсистем и 4 боеприпаса на Таврическом направлении.

23 сентября, 2023 суббота
23:59
Война с Россией

На Таврическом направлении идет боевая работа Сил обороны, украинские защитники уничтожают российских террористов

Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"В целом, за прошедшие сутки враг 17 раз атаковал наши позиции и совершил 783 обстрела, нанес 1 ракетный и 17 авиаударов. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1116 огневых задач", - говорится в сообщении.

Известно, что российские войска потеряли за последние сутки 70 террористов, ранены - 154, еще один взят в плен.

Силы обороны уничтожили 51 единицу военной техники РФ. Речь идет о 6 танках, 11 боевых бронированных машинах, 5 артиллерийских системах, одном средстве ПВО, 21 БПЛА, 4 единицах автомобильной и 2 - специальной технике.

Также уничтожены 4 склада боеприпасов.

  • В течение суток, 23 сентября, произошло 15 боевых столкновений. Враг нанес удар по Украине дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131". Силами обороны были уничтожены 14 из 15 "шахедов".
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