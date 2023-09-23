Силы обороны уничтожили средство ПВО, 5 артсистем и 4 боеприпаса на Таврическом направлении.
На Таврическом направлении идет боевая работа Сил обороны, украинские защитники уничтожают российских террористов
Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"В целом, за прошедшие сутки враг 17 раз атаковал наши позиции и совершил 783 обстрела, нанес 1 ракетный и 17 авиаударов. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1116 огневых задач", - говорится в сообщении.
Известно, что российские войска потеряли за последние сутки 70 террористов, ранены - 154, еще один взят в плен.
Силы обороны уничтожили 51 единицу военной техники РФ. Речь идет о 6 танках, 11 боевых бронированных машинах, 5 артиллерийских системах, одном средстве ПВО, 21 БПЛА, 4 единицах автомобильной и 2 - специальной технике.
Также уничтожены 4 склада боеприпасов.
- В течение суток, 23 сентября, произошло 15 боевых столкновений. Враг нанес удар по Украине дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131". Силами обороны были уничтожены 14 из 15 "шахедов".
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