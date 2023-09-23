Силы обороны уничтожили средство ПВО, 5 артсистем и 4 боеприпаса на Таврическом направлении.

Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"В целом, за прошедшие сутки враг 17 раз атаковал наши позиции и совершил 783 обстрела, нанес 1 ракетный и 17 авиаударов. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1116 огневых задач", - говорится в сообщении.

Известно, что российские войска потеряли за последние сутки 70 террористов, ранены - 154, еще один взят в плен.

Силы обороны уничтожили 51 единицу военной техники РФ. Речь идет о 6 танках, 11 боевых бронированных машинах, 5 артиллерийских системах, одном средстве ПВО, 21 БПЛА, 4 единицах автомобильной и 2 - специальной технике.

Также уничтожены 4 склада боеприпасов.