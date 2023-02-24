Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За последние сутки украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Силы обороны уничтожили 1 ударный вертолет Ми-24 и 1 БПЛА "Ланцет".

Россия ведет наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях

За последние сутки россияне нанесли 18 авиаударов. Из них 4 – барражирующими боеприпасами типа “Ланцет”. Враг совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено", - пишут в Генштабе.

Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка, Елино и Леоновка Черниговской области; Искриковщина, Волфино, Запселье и Мирополье Сумской области, а также подверг огневому воздействию 18 районов населенных пунктов на Харьковщине . Среди них - Лемищино, Александровка, Старица, Волчанск и Бологовка.

Искриковщина, Волфино, Запселье и Мирополье а также подверг огневому воздействию 18 районов населенных пунктов на . Среди них - Лемищино, Александровка, Старица, Волчанск и Бологовка. На Купянском и Лиманском направлениях противник провел несколько безуспешных наступательных действий. В частности, в районах Серебрянского лесничества и населенных пунктов Верхнекаменское и Раздоловка Донецкой области . Совершил артиллерийские обстрелы по 14 районам населенных пунктов, среди которых Гряниковка, Купянск, Берестово Харьковской области и Диброва и Белогоровка на Луганщине .

и противник провел несколько безуспешных наступательных действий. В частности, в районах Серебрянского лесничества и населенных пунктов Верхнекаменское и Раздоловка . Совершил артиллерийские обстрелы по 14 районам населенных пунктов, среди которых Гряниковка, Купянск, Берестово и Диброва и Белогоровка на . На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных наступлений вблизи населенных пунктов Дубово-Василовка, Берховка и Зализнянское. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелам подверг 15 населенных пунктов, в частности Спорное, Веселое, Дубово-Василевку, Берховку, Бахмут и Озаряновку Донецкой области.

противник продолжает атаковать позиции наших войск, совершил несколько безуспешных наступлений вблизи населенных пунктов Дубово-Василовка, Берховка и Зализнянское. Враг активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелам подверг 15 населенных пунктов, в частности Спорное, Веселое, Дубово-Василевку, Берховку, Бахмут и Озаряновку На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Марьинка – успеха не было. Артиллерийские обстрелы зафиксированы около 16 населенных пунктов. В частности это Авдеевка, Водяное, Золотая Нива, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка.

и противник вел наступление в районах населенных пунктов Первомайское, Невельское, Марьинка – успеха не было. Артиллерийские обстрелы зафиксированы около 16 населенных пунктов. В частности это Авдеевка, Водяное, Золотая Нива, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка. На Запорожском направлении огневое поражение претерпели районы 17 населенных пунктов. Среди них Времовка, Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Орехов и Белогорье.

огневое поражение претерпели районы 17 населенных пунктов. Среди них Времовка, Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Орехов и Белогорье. На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали 27 населенных пунктов, находящиеся на правом берегу реки Днепр, включая Дудчаны, Берислав, Веселое, Тягинку, Антоновку и Херсон.

Оккупанты ввели круглосуточный комендантский час в Херсонской области

"В Чаплинке Херсонской области оккупанты ввели круглосуточный комендантский час с 23 по 25 февраля текущего года. Причиной может быть перекидывание военной техники из временно оккупированной части Автономной Республики Крым для укрепления линии обороны", - пишут в ВСУ.

В Новой Каховке россияне обыскивают жилье местных. В частности, сверяют регистрацию и документы права собственности на жилье. В случае их отсутствия жителей в течение недели выселяют, а туда расквартировывают военнослужащих российских оккупационных войск.