Силы обороны уничтожили российский катер "Тунец"
В среду, 13 сентября, Силы обороны Юга нанесли удачный удар по российскому катеру "Тунец"
Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ.
"В северо-западной части Черного моря Силами обороны Юга уничтожен еще один вражеский катер типа КС-701 "Тунец", - говорится в заявлении.
Сообщение появилось в 17:03.
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