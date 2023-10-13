Силы обороны уничтожили российский истребитель Су-25, - Генштаб ВСУ

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 13 октября.

Ситуация на фронте и обстрелы территории Украины

В течение суток произошли 68 боевых столкновений. Россия нанесла 2 ракетных и 39 авиаударов, совершила 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

и направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Также наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Леоновка, Гремяч Черниговской области; Поповка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Сеньковка, Блешня, Черниговской области; Бачевск, Вишенки, Волфино, Могрица Сумской области; Терновая, Гатище, Плетеновка Харьковской области.

и направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Также наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Леоновка, Гремяч Черниговской области; Поповка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Сеньковка, Блешня, Черниговской области; Бачевск, Вишенки, Волфино, Могрица Сумской области; Терновая, Гатище, Плетеновка Харьковской области. На Купянском направлении украинские воины отразили 12 атак врага в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области. Противник нанес авиационные удары. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Купянск, Берестово Харьковской области.

направлении украинские воины отразили 12 атак врага в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области. Противник нанес авиационные удары. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Купянск, Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении террористы нанесли авиационные удары в районах Невского, Новолюбовки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Спорного Донецкой области. Силы обороны отразили атаки врага в районе Макеевки Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Дроновка, Выемка, Федоровка Донецкой области.

направлении террористы нанесли авиационные удары в районах Невского, Новолюбовки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Спорного Донецкой области. Силы обороны отразили атаки врага в районе Макеевки Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Дроновка, Выемка, Федоровка Донецкой области. На Бахмутском направлении РФ нанесла авиационные удары в районах Белой Горы, Александро-Шультиного и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

направлении РФ нанесла авиационные удары в районах Белой Горы, Александро-Шультиного и Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области. На Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отразили 10 атак врага в районе населенного пункта Авдеевка и более 15 атак в районах Керамика, Тоненького, Северного, Первомайского, Нетайлового Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Новобахмутовка, Авдеевка, Опытное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

направлении наши защитники мужественно держат оборону, отразили 10 атак врага в районе населенного пункта Авдеевка и более 15 атак в районах Керамика, Тоненького, Северного, Первомайского, Нетайлового Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новокалиново и Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Новобахмутовка, Авдеевка, Опытное, Первомайское, Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили около 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Елизаветовка Донецкой области.

направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили около 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Елизаветовка Донецкой области. На Шахтерском направлении Россия вела безрезультатные штурмовые действия при поддержке авиации в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное, Благодатное Донецкой области.

направлении Россия вела безрезультатные штурмовые действия при поддержке авиации в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное, Благодатное Донецкой области. На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Новоандреевки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка, Роботино, Малые Щербаки, Плавни Запорожской области.

направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Новоандреевки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, в частности, Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка, Роботино, Малые Щербаки, Плавни Запорожской области. На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Козацкое, Одрадокаменка, Николаевка, Ольговка, Высокое и Ульяновка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Берислав, Садовое, Станислав, Александровка и областной центр Херсонской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет Генштаб.

Удары по россиянам

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по мосту противника.

Наши защитники уничтожили российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по пункту управления, району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, складу боеприпасов и станции РЭБ противника.