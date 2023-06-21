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Силы обороны уничтожили российских десантиков, направлявшихся на ротацию к Клищиевке, - Генштаб ВСУ

21 июня, 2023 среда
10:33
Война с Россией

Украинские военные ликвидировали российских десантников, которые ехали на ротацию в Клищиевку Донецкой области. В результате чего многие оккупанты погибли, некоторые получили ранения

Об этом информирует представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

"Подразделения из состава оккупационной 83-й десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Российской Федерации получили задачи на выдвижение в район Клещиевки Донецкой области для того, чтобы поменять на позициях оккупантов из 31-й десантно-штурмовой бригады, которые понесли значительные с силами обороны Украины", - сообщил спикер.

По информации от Ковалева, украинские военные, во время ротации окупантов на первую линию обороны, нанесли по ним огневое поражение.

Отмечается, что в результате удара погибли многие захватчики, некоторые получили ранения. Их с помощью вертолетов эвакуировали в Ростов-на-Дону. Из-за нехватки мест оккупантов переместили в грузовики и вывезли в Новочеркасск, где лечебные учреждения тоже оказались переполненными.

  • Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области. Она рассказала , что в течение прошлой недели ВСУ уволили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.
  • 19 июня в Министерстве обороны Украины официально подтвердили увольнение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на таврическом направлении продвинулись до 7 км.
  • 21 июня Генштаб сообщил, что на Лиманском направлении россияне проводили наступательные действия в направлении Кременная – Ямполевка.
Украина
военные силы Украины
Донетчина
оккупированные территории
Убитые русские
Контрнаступление ЗСУ
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