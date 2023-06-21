Об этом информирует представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

"Подразделения из состава оккупационной 83-й десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск Российской Федерации получили задачи на выдвижение в район Клещиевки Донецкой области для того, чтобы поменять на позициях оккупантов из 31-й десантно-штурмовой бригады, которые понесли значительные с силами обороны Украины", - сообщил спикер.

По информации от Ковалева, украинские военные, во время ротации окупантов на первую линию обороны, нанесли по ним огневое поражение.

Отмечается, что в результате удара погибли многие захватчики, некоторые получили ранения. Их с помощью вертолетов эвакуировали в Ростов-на-Дону. Из-за нехватки мест оккупантов переместили в грузовики и вывезли в Новочеркасск, где лечебные учреждения тоже оказались переполненными.