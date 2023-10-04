Силы обороны уничтожили 8 росийсских складов на Таврическом направлении
Украинские силы продвигаются вперед на Таврическом направлении
Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"На Таврическом направлении есть продвижение Сил обороны. Артиллерийские подразделения наших войск в течение суток выполнили 1198 огневых задач. За последние сутки потери врага составили 261 человек, в частности, в плен сдались 10 оккупантов", - пишет Тарнавский.
Известно об уничтожении 20 единиц военной техники РФ. Речь идет о танке, 2 боевых бронированных машинах, 7 артиллерийских системах, 5 единицах автомобильной и 5 – специальной технике оккупантов.
Также ликвидировано 8 российских складов боеприпасов.
- На фронте за сутки произошло 26 боестолкновений, враг нанес 3 ракетных и 80 авиаударов. Читайте отчет Генштаба за 3 октября.
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