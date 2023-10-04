Силы обороны уничтожили 8 росийсских складов на Таврическом направлении

Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении есть продвижение Сил обороны. Артиллерийские подразделения наших войск в течение суток выполнили 1198 огневых задач. За последние сутки потери врага составили 261 человек, в частности, в плен сдались 10 оккупантов", - пишет Тарнавский.

Известно об уничтожении 20 единиц военной техники РФ. Речь идет о танке, 2 боевых бронированных машинах, 7 артиллерийских системах, 5 единицах автомобильной и 5 – специальной технике оккупантов.

Также ликвидировано 8 российских складов боеприпасов.