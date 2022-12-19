Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ по телеграмме.

"В ночь с 18 на 19 декабря 2022 года российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131. Всего обнаружено около тридцати пяти барражирующих боеприпасов. Как и в прошлый раз ударные БПЛА запущены с восточного побережья" говорится в сообщении.

Силами и средствами Воздушных сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено тридцать "шахедов" российских оккупантов. К уничтожению воздушных целей были вовлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительной авиации, мобильные огневые группы.

Враг ночью 19 декабря атаковал Киев и область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить 15 беспилотников в столице, однако попадание в объекты критической инфраструктуры.

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