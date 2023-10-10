Силы обороны уничтожили 27 из 36 "шахедов", атаковавших Украину ночью

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

По информации военных, россияне совершали пуски беспилотников с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Как уточнили в Силах обороны юга Украины, враг прибег к массированной дроновой атаке по южным регионам. Беспилотники заходили на удар несколькими группами в течение почти трех часов из разных направлений.

Силами и средствами воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины удалось уничтожить 27 Shahed-131/136 в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей. В частности, один беспилотник уничтожили в Николаевской области, 3 - в Херсонской области, 23 - в Одесской области.

"К сожалению, есть попадания по логистической инфраструктуре региона. Но люди не пострадали", – добавили в Силах обороны юга Украины.