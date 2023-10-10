Силы обороны уничтожили 27 из 36 "шахедов", атаковавших Украину ночью
В ночь на 10 октября российские оккупационные войска атаковали юг Украины 36 ударными беспилотниками типа Shahed
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
По информации военных, россияне совершали пуски беспилотников с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
Как уточнили в Силах обороны юга Украины, враг прибег к массированной дроновой атаке по южным регионам. Беспилотники заходили на удар несколькими группами в течение почти трех часов из разных направлений.
Силами и средствами воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины удалось уничтожить 27 Shahed-131/136 в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей. В частности, один беспилотник уничтожили в Николаевской области, 3 - в Херсонской области, 23 - в Одесской области.
"К сожалению, есть попадания по логистической инфраструктуре региона. Но люди не пострадали", – добавили в Силах обороны юга Украины.
- В ночь на 10 октября из Черного моря в южном и восточном направлениях рашисты запускали несколько групп "шахедов", также активной была вражеская авиация.
- В то же время за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения российских военных, их вооружения и военной техники. А подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию РЭБ противника.
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