Силы обороны уничтожили 26 единиц военной техники оккупантов на Таврийском направлении
За прошедшие сутки 13 октября украинские защитники ликвидировали почти 800 россиян и уничтожили 26 единиц военной техники россиян
Об этом сообщает объединенный центр сил обороны Таврического направления.
Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1876 огневых задач.
Общие потери врага составили 797 россиян. Кроме этого, уничтожены 26 единиц военной техники противника. В частности, 1 самолет СУ-25, 4 танка, 10 ББМ, 5 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 БПЛА, 4 автомобиля. Также уничтожены 2 склада боеприпасов врага.
- На Авдеевском направлении Силы обороны Украины отразили около 20 атак российской армии, ликвидировав 970 оккупантов, 9 танков и вражеский самолет.
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