Силы обороны уничтожили 26 единиц военной техники оккупантов на Таврийском направлении

Об этом сообщает объединенный центр сил обороны Таврического направления.

Отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1876 огневых задач.

Общие потери врага составили 797 россиян. Кроме этого, уничтожены 26 единиц военной техники противника. В частности, 1 самолет СУ-25, 4 танка, 10 ББМ, 5 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 БПЛА, 4 автомобиля. Также уничтожены 2 склада боеприпасов врага.