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Силы обороны улучшили тактическое положение западнее Роботиного, - Тарновский

11 октября, 2023 среда
10:54
Война с Россией

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский отчитался, что украинские военные улучшили тактическое положение западнее Роботиного на Запорожском направлении

Об этом он написал в телеграмме.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении – улучшили тактическое положение западнее Роботиного", – говорится в сообщении.

Отмечается, что воины ОВСУ "Таврия" за сутки уничтожили около 100 единиц вражеской техники, среди которых самолет Су-25 и БМПТ "Терминатор".

Боевая работа продолжается. В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии из состава группировки войск "Таврия" в течение суток выполнили 1777 огневых задач, уничтожили еще 750 окупантов и 98 единиц военной техники россиян.

В частности, речь идет о 18 танках, 59 ББМ, 5 артиллерийских системах, одной РСЗО, самолете Су-25, 8 БпЛА, 2 автомобилях и 3 единицах специальной техники. Также уничтожен склад боеприпасов и еще 2 важных объекта врага.

  • Между тем, в Генеральном штабе ВСУ в среду, 11 октября, отчитались о том, что наши защитники сдерживают врага в районах населенных пунктов Инженерное и Вербовое Запорожской области. А в районе Авдеевки Силы обороны отразили все атаки россиян и не потеряли свои позиции.
Украина
военные силы Украины
Запорожская область
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
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