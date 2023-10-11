Силы обороны улучшили тактическое положение западнее Роботиного, - Тарновский

Об этом он написал в телеграмме.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении – улучшили тактическое положение западнее Роботиного", – говорится в сообщении.

Отмечается, что воины ОВСУ "Таврия" за сутки уничтожили около 100 единиц вражеской техники, среди которых самолет Су-25 и БМПТ "Терминатор".

Боевая работа продолжается. В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии из состава группировки войск "Таврия" в течение суток выполнили 1777 огневых задач, уничтожили еще 750 окупантов и 98 единиц военной техники россиян.

В частности, речь идет о 18 танках, 59 ББМ, 5 артиллерийских системах, одной РСЗО, самолете Су-25, 8 БпЛА, 2 автомобилях и 3 единицах специальной техники. Также уничтожен склад боеприпасов и еще 2 важных объекта врага.