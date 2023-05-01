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Силы обороны Украины за сутки отразили более 36 атак РФ и держат оборону в Бахмуте и Марьинке, - Генштаб ВСУ

1 мая, 2023 понедельник
07:18
Война с Россией

В течение суток украинские военные отбили более 36 атак врага и продолжают держать оборону в Бахмуте и Марьинке Донецкой области.

Об этом говорится в утренней постройке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины в facebook По данным Генштаба, враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки отражено более 36 атак противника на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши защитники стойко удерживают оборону.

Украинская авиация, ракетчики и артиллерия нанесли 13 ударов по районам сосредоточения живой силы и техники противника

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава противника. Также, сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Орлан-10", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения живой силы, состав боеприпасов, 2 района сосредоточения вражеской артиллерии и логистический центр российских оккупантов.

РФ нанесла 5 ракетных, 27 авиационных ударов и совершила 45 обстрелов с РСЗО

Российская Федерация продолжает применять тактику террора. За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов по городам Краматорск, Константиновка и Павлоград. Кроме того, нанес 27 авиационных ударов и совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, погибли и ранены среди гражданского населения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Россияне продолжают перебрасывать в Украину наемников из тюрем

Противник и дальше пытается пополнить свои потери в живой силе заключенными лицами. Недавно отмечено прибытие около 400 таких наемников, завербованных ЧВК Вагнера, в один из полевых лагерей оккупантов в Бердянском районе Запорожской области.

Подобное пополнение ожидается в районе Луганска. Известно о запланированной подготовке на одном из полигонов вблизи города около 200 осужденных. Подготовка продлится несколько недель. Личному составу комендантской роты, обеспечивающей охрану этого контингента, отдан приказ об открытии огня на поражение при любых попытках к бегству или неповиновению.

Оккупационными властями Луганской области прорабатывается вопрос об отчуждении недвижимого имущества граждан Украины, оставивших временно захваченные территории области. Отобранную недвижимость планируют передать в распоряжение силовых структур.

Ситуация по направлениям

На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг нанес авиаудары по населенным пунктам Красный Хутор Черниговской области и Середина-Буда на Сумщине. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Николаевка, Галагановка, Архиповка, Леоновка и Александровка Черниговской области; Середина-Буда, Прогресс, Дружба, Бачевск, Сопич Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Красное, Волчанск, Черняково и Лошаково на Харьковщине.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Дворичная, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области и Новоселовское на Луганщине.

На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области и Колодязи, Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка - Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Александро-Шультино. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Северное, Зализное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе населенных пунктов Авдеевка и Первомайское, успеха не имел. Обстрелял Новокалиново, Авдеевку, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Карловку, Водяное и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеским обстрелам также подверглись Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Золотая Нива.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял, в частности, Времовку, Бурлацкое, Новоселку, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Новоандреевку, Новояковловку и Каменское Запорожской области; а также Херсон, Одрадокаменку и Белозерку Херсонской области. Нанес авиационный удар по населенному пункту Кизомис в Херсонской области.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На территории республики Беларусь и дальше находятся определенные подразделения вооруженных сил РФ.

Донбасс
военные силы Украины
Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Бахмут
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