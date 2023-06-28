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Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 930 оккупантов, 7 БПЛА и 6 артсистем
С начала полномасштабной войны РФ потеряла в Украине более 227 тыс. окупантов, 4036 танков, 3499 беспилотников и 387 средств ПВО
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
С 24 февраля 2022 года по 28 июня 2023 года Россия потеряла на войне:
- личного состава – около 227 100 (+930) человек,
- танков ‒ 4036 (+0) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7847 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 4089 (+6) ед,
- РСЗО – 627 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 387 (+1) ед,
- самолетов – 314 (+0) ед,
- вертолетов – 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3499 (+7),
- крылатых ракет ‒ 1261 (+0),
- кораблей, катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6774 (+2) ед,
- специальной техники – 563 (+0).
Окончательные данные уточняются.
- 1-й механизированный батальон 28-й ОМБр разгромил в районе Курдюмовки Донецкой области российский батальон и пробил оборону, в результате чего было ликвидировано 35 врагов, несколько сдались в плен.
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