"Силы обороны Украины становятся сильнее, но оружие нужно быстрее": на Ставке подводили итоги Рамштайна

Об этом сообщает Telegram-канал главы государства.

"Актуализировали информацию о ситуации на поле боя, в том числе на самых сложных направлениях. Командующие оперативно-стратегических группировок войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности. направлений обороны Украины важно. Не имеем права, чтобы Украина имела слабые места", - говорится в сообщении.



По словам Зеленского, на заседании подвели итоги и рассмотрели результаты очередной встречи в формате "Рамштайн".

"Украина и ее силы обороны непрерывно становятся сильнее. Но должны ускорять темпы поставки оружия, ведь каждый день задержки – это жизнь наших бойцов", - подчеркнул президент.



Он отметил, что также обсудили ход комплектования личным составом и техникой созданных бригад.