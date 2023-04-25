"Силы обороны Украины становятся сильнее, но оружие нужно быстрее": на Ставке подводили итоги Рамштайна
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего
Об этом сообщает Telegram-канал главы государства.
"Актуализировали информацию о ситуации на поле боя, в том числе на самых сложных направлениях. Командующие оперативно-стратегических группировок войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности. направлений обороны Украины важно. Не имеем права, чтобы Украина имела слабые места", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, на заседании подвели итоги и рассмотрели результаты очередной встречи в формате "Рамштайн".
"Украина и ее силы обороны непрерывно становятся сильнее. Но должны ускорять темпы поставки оружия, ведь каждый день задержки – это жизнь наших бойцов", - подчеркнул президент.
Он отметил, что также обсудили ход комплектования личным составом и техникой созданных бригад.
- Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам 11-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" заверил, что в последующие месяцы продолжится увеличение военной мощи Украины.
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