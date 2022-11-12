Силы обороны Украины проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонщины стабилизационные мероприятия, - Генштаб ВСУ
Украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупанты возводят на левом берегу Днепра оборонные сооружения
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .
В освобожденных населенных пунктах Херсонской области подразделения Сил обороны Украины проводят стабилизационные мероприятия.
Противник усовершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и пытается удержать временно захваченные территории. В то же время, ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки окупантов в районах населенных пунктов Масютовка и Орлянка Харьковской области, Новоселовское, Мясожаровка, Макеевка и Белогоровка на Луганщине и Соледар, Бахмут, Красногоровка, Верхнекаменское, Первомайское, Невельское, Марьи Донецкой области.
Враг не прекращает обстрелы подразделений Сил обороны вдоль всей линии столкновения, ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Удары получили более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.
На временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей враг продолжает использовать здания и территории религиозных организаций, учреждений образования и здравоохранения для размещения военнослужащих, военной техники и оборудования огневых позиций минометов и артиллерии.
На временно оккупированной территории Донецкой области остаются напряженными отношения между мобилизованными военнослужащими и оккупантами с территории Чечни. Так, очередная стычка в городе Макеевка Донецкой области привела к ранению 3 человек.
Подтверждено поражение силами обороны района сосредоточение оккупантов в Запорожской области 10 ноября. В результате него враг потерял ранеными более 100 человек. Информация о погибших уточняется.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла по врагу 16 ударов. Поражено 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 позиции зенитно-ракетных комплексов противника.
За прошедшие сутки наши воины сбили минимум один вражеский БПЛА "Орлан". Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 других важных военных объекта оккупантов.
- 12 ноября Институт изучения войны спрогнозировал, что украинские военные быстро возьмут под контроль населённые пункты на правом берегу Днепра в Херсонской области, сколько россияне не способны их удерживать.
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