Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении, - Генштаб

Об этом говорится в оперативной информации от Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 воскресенья, 27 августа 2023 года, обнародованном на фейсбуке ведомства.

В течение суток россияне нанесли 11 ракетных и 32 авиационных удара, совершили 38 обстрелов

Идут 550-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

"Ночью противник нанес очередной удар крылатыми ракетами воздушного базирования. В результате успешной боевой работы силами и средствами Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожены 4 крылатые ракеты", - отметили в Генштабе.

В течение суток враг нанес 11 ракетных и 32 авиационных удара, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, школы и другая гражданская инфраструктура.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - отмечает ГШ ВСУ.

Украинцы за сутки ударили по 10 районам скопления российских войск

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 – по зенитно-ракетным комплексам противника", – проинформировал Генеральный штаб.

В частности, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 склад боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

В течение суток на фронте произошло 23 боестолкновения. Ситуация на отдельных направлениях

В течение 27 августа произошло 23 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Кондратовки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Хреновка, Клюсы, Лисковщина Черниговской области; Середина-Буда, Свободная Слобода, Семейкино, Волфино, Кондратовка, Садки Сумской области и Окип, Стрелка, Олейниково, Гатище, Нестерное Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебово и Мясожаровки Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Каменка, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Кармазиновка, Невское, Червонопоповка, Креминная, Кузьмино Луганской области и Торское, Диброва, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клищиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под артиллерийские и минометные обстрелы противника попали Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Карловка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Гостре, Марьинка, Победа, Парасковеевка, Водяное Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Золотой Нивы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали населенные пункты: Богоявленка, Шахтарское, Времивка, Старомайорское, Ривнопиль Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботино и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Новоандреевка, Ольговское, Червоное, Гуляйпольское, Егоровка, Малые Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки, Никольского и Антоновки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населённых пунктов: Змиевка, Томарино, Бургунка, Тягинка, Херсон, Белозерка и другие.