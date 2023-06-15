Об этом информирует Reuters .

Украинская армия уже отбила семь сел на юго-востоке, но понесла большие убытки в людях и технике, как утверждают зарубежные эксперты.

Польский военный аналитик Конрад Музыка сказал, что пока только три из 12 бригад были замечены в боях на юго-востоке.

"Моя главная обеспокоенность через пять-шесть дней после этой основной фазы состоит в том, что прогресс, кажется, остановился. Импульс, который они накопили за первые пару дней, по сути исчез, и мы не знаем, почему это так" , – считает Музыка и добавил, что Украина могла потерять до 15% своих Брэдли и несколько своих Леопардов.

Украина планировала наступление против России полгода после возобновления контроля над Херсоном и частью Харьковщины. Были созданы 12 бронетанковых бригад, из которых девять получили западную подготовку и вооружение, как говорят эксперты. Бригада состоит из 3,5–4 тыс. солдат. Также в стране есть восемь штурмовых бригад из 40 тыс. призывников МВД.

В настоящее время силы обороны атаковали два района возле Орехова и Великой Новоселки, в 80 км от временно оккупированных Токмака и Мелитополя Запорожской области.

Сообщается, что у этих городов сильная российская оборона.

Военный аналитик Джек Уотлинг подчеркнул, что еще слишком рано говорить, было ли наступление успешным или неудачным: "Мы должны воздерживаться от преждевременных заявлений об успехе или неудаче".

Украина может использовать свои главные силы для контрнаступления, наблюдая за движениями Москвы. Она может атаковать там, где у России слабая оборона, например на востоке, говорят военные эксперты.

"С обеих сторон многое сведется к истощению. Риск для них (украинцев, - ред.) состоит в том, что прежде чем они доберутся до этой (русской, - ред.) оборонительной линии, они займут слишком сильное истощение, и будет слишком тяжело ее прорвать и использовать", - заявил старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли.

Сообщается, что аналитики в основном делают выводы на основе спутниковых и фотографических данных.