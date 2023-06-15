Силы обороны Украины привлекли 3 из 12 подготовленных бригад в контрнаступлении, главная битва впереди, - Reuters
Украина отбила семь сел на юго-востоке, в то же время силы обороны привлекли в контрнаступлении только 3 из 12 подготовленных бригад
Об этом информирует Reuters .
Украинская армия уже отбила семь сел на юго-востоке, но понесла большие убытки в людях и технике, как утверждают зарубежные эксперты.
Польский военный аналитик Конрад Музыка сказал, что пока только три из 12 бригад были замечены в боях на юго-востоке.
"Моя главная обеспокоенность через пять-шесть дней после этой основной фазы состоит в том, что прогресс, кажется, остановился. Импульс, который они накопили за первые пару дней, по сути исчез, и мы не знаем, почему это так" , – считает Музыка и добавил, что Украина могла потерять до 15% своих Брэдли и несколько своих Леопардов.
Украина планировала наступление против России полгода после возобновления контроля над Херсоном и частью Харьковщины. Были созданы 12 бронетанковых бригад, из которых девять получили западную подготовку и вооружение, как говорят эксперты. Бригада состоит из 3,5–4 тыс. солдат. Также в стране есть восемь штурмовых бригад из 40 тыс. призывников МВД.
В настоящее время силы обороны атаковали два района возле Орехова и Великой Новоселки, в 80 км от временно оккупированных Токмака и Мелитополя Запорожской области.
Сообщается, что у этих городов сильная российская оборона.
Военный аналитик Джек Уотлинг подчеркнул, что еще слишком рано говорить, было ли наступление успешным или неудачным: "Мы должны воздерживаться от преждевременных заявлений об успехе или неудаче".
Украина может использовать свои главные силы для контрнаступления, наблюдая за движениями Москвы. Она может атаковать там, где у России слабая оборона, например на востоке, говорят военные эксперты.
"С обеих сторон многое сведется к истощению. Риск для них (украинцев, - ред.) состоит в том, что прежде чем они доберутся до этой (русской, - ред.) оборонительной линии, они займут слишком сильное истощение, и будет слишком тяжело ее прорвать и использовать", - заявил старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли.
Сообщается, что аналитики в основном делают выводы на основе спутниковых и фотографических данных.
- Украинское контрнаступление началось 4 июня. И в этот же день были освобождены первые села в Запорожье и Донбассе. На южном фронте контрнаступление идет успешнее, однако у Бахмута также есть достижения.
- 13 июня армия РФ пыталась вернуть под контроль деоккупированное село Макаровка Донецкой области, рядом с административным пределом Запорожской области.
- На утро 14 июня представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев отмечал, что на Бердянском направлении активные боевые действия продолжаются в районах Макаровки, Новоданиловки и Новопокровки.
- 14 июня капитан ВСУ 36-й отдельной бригады морской пехоты Валерий Прозапас отметил , что на Приазовском направлении Силы обороны Украины интенсивно ведут боевые действия.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.85
Покупка 36.85Продажа 37.42
-
EUR
Покупка 39.98Продажа 40.74
- Актуальное
- Важное