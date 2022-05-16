English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Силы обороны Украины нанесли удар по позициям врага в районе Чернобыевки. Оккупанты сосредоточились на Донецком направлении, - Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины нанесли удар по позициям врага в районе Чернобыевки. Оккупанты сосредоточились на Донецком направлении, - Генштаб ВСУ

16 мая, 2022 понедельник
07:08
война с Россией

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия враг сосредоточил на Донецком направлении

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.

На Слобожанском направлении враг пытается сдерживать наступление Сил обороны к северу от города Харьков и предотвратить их выход к государственной границе Украины. Он ведет подготовку наступательных действий силами подразделений, сосредоточенных в районе города Изюм. Также российская авиация осуществляла поражение объектов гражданской и военной инфраструктуры в Восточной операционной зоне и промышленных объектов в глубине территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь (до семи батальонов) продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы. До 21 мая пройдет следующий этап проверки боевой готовности сил реагирования вооруженных сил Республики Беларусь. Фиксируется деятельность мобильного комплекса радиомониторинга в пограничной полосе, в том числе и на территории Украины. Он действует в целях мониторинга сетей сотовой связи.

На Северском направлении противник усилил контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и проводит демонстрационные действия с целью удержания подразделений Сил обороны на направлении и не допущение их переброски в Восточную операционную зону. Продолжает сохраняться возможность обстрелов и ракетно-бомбовых ударов с местности Российской Федерации на указанном направлении.

На Харьковском направлении враг сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины с Российской Федерацией.

В Славянском направлении активных боевых действий противник не проводил. Осуществляет доукомплектование и восполнение потерь. Российские оккупанты обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Русские Тишки, Терновая и Петровка. Противник вел воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10".

На Донецком направлении оккупанты осуществляли обстрелы со всего спектра имеющегося вооружения в авиацию, включая истощение личного состава и разрушение фортификационных сооружений подразделений наших войск. На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях враг продолжает ведение наступления, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении, после нанесенных Силами обороны потерь, враг отошел на ранее занятые позиции.

На Северодонецком и Новопавловском направлениях активных боевых действий противником не вел, пытался осуществлять огневое поражение подразделений наших войск.

В Мариуполе противник продолжает массированные артиллерийские и авиационные удары. Основные усилия оккупанты сосредоточили на блокировании и поражении наших подразделений в районе завода "Азовсталь".

На Южнобужском направлении противник активных боевых действий не проводил, осуществлял обстрелы наших подразделений с применением ствольной артиллерии и минометов.

Силами обороны был нанесен удар по позициям врага в районе населенного пункта Чернобаевка, нанесены потери в живой силе и технике. Количество уточняется.

За предыдущие сутки, 15 мая, подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных сил поразили одиннадцать воздушных целей: два вертолета (Ка-52 и Ми-28) семь БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

"Авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневых ударов с воздуха, поддерживать боевые действия подразделений наших войск и патрулировать воздушное пространство Украины. На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты семнадцать атак врага, уничтожены три танка, одна артиллерийская система, шесть единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника. Потери личного состава российских оккупантов уточняются", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
Белорусь
Мариуполь
Авдеевка
Славянск
Запорожская область
война
новости Беларуси
новости Донбасса
новости Волыни
новости Харьковщины
Читайте также:
Дмитро Кулеба
13 мая, 2022 пятница
"Путин сможет праздновать": Кулеба заявил, что блокировка Венгрией нефтяного эмбарго против РФ может разрушить единство ЕС
15 мая, 2022 воскресенье
Враг подбрасывает новые резервы, которые не вернутся, - военный эксперт Грабский
14 мая, 2022 суббота
Третий ракетный удар по Кременчугу был наиболее массированным, – депутат Полтавской ОГА Процай
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.44
    Покупка 31.44
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.6
    Продажа 33.29
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
16 мая
07:19
Укрзализныця назначила на 16 мая один дополнительный эвакуационный поезд
06:28
Хакеров РФ подозревают в атаке на Евровидение-2022
06:22
С антивоенным баннером на фасаде и митингом против Путина: в Венеции активисты захватили дворец российского олигарха Михельсона
06:10
николаев
В Николаеве были слышны взрывы
05:50
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын приказал мобилизовать военных КНДР для стабилизации поставок лекарств через вспышку COVID-19
05:41
Американские дипломаты вернулись в Украину: посольство в Киеве вскоре возобновит работу, – Блинкен
04:59
В США мужчина устроил стрельбу в церкви: 5 раненых и 1 погибший
04:24
ВСУ уничтожения на побережье возле Одессы 2 морские вражеские мины
01:53
Изымать "по умолчанию": Швейцария упростит донорство органов
01:33
Ольга Стефанишина
Рассмотрение вероятной заявки Украины о вступлении в НАТО должно быть быстрым, как в случае со Швецией и Финляндией, - Стефанишина
01:12
Олаф Шольц
Партия Шольца проигрывает выборы в важной для себя немецкой земле
00:54
Батальон терробороны Харькова вышел на участок государственной границы с РФ
00:38
Су-24
Украинская авиация уничтожила российскую переправу через реку Ингулец
00:20
Россия готовит спецоперацию в Мариуполе: якобы защитники Азовстали сдадутся в плен, - InformNapalm
2022, воскресенье
15 мая
23:55
Мустафа Джемилев
"Мне удалось освободить семерых людей": похищенных украинских активистов "выкупают" у псевдочиновников Крыма, - Джемилев
23:15
Зеленский сменил командующего сил Теробороны ВСУ
23:12
Пребывание россиян на оккупированных территориях временное – там будут флаг, закон и жизнь Украины, - Зеленский
23:05
Самопровозглашенный мэр Мариуполя давал интервью пропагандистам, но во время него исчез свет
22:55
Аналитика
Россия потеряла почти треть сухопутных сил. Колонка Сергея Згурца
22:50
Послевоенное восстановление Украины: Зеленский 23 мая выступит на Давосском форуме
22:48
В зоне ООС оккупанты за сутки обстреляли 23 населенных пункта, а ВСУ сбили два вертолета РФ
22:37
Путин не соглашается на эвакуацию военных из Азовстали, - Маляр
22:31
На Донетчине в результате российских обстрелов за сутки погибли три гражданских, еще 13 получили ранения
22:16
10% Луганской области под контролем Украины, - Гайдай
22:06
Зеленскому вручили Герб Таллинна
21:47
Голод, раскол Запада и информатака на РФ: Центр при СНБО собрал тезисы российских СМИ за неделю
21:28
Оккупанты обстреливали Днепропетровщину из артиллерии и минометов
21:02
В ОРДО оккупанты установят отдельные дни для встреч "мобилизованных" с родственниками, - советник мэра Мариуполя
20:56
Украинская теннисистка Свитолина сообщила, что беременна
20:33
Минэкономики подняло предельную цену бензина и снизило ее на дизтопливо
20:25
Эксклюзив
Враг готовит дополнительные рубежи обороны на Запорожье, - депутат облсовета Лышенко
20:21
В Новой Каховке россияне похитили детского тренера по футболу
19:59
Александр Ткаченко
В Харькове российская ракета попала в музыкальный лицей
19:57
На фото украинские военнослужащие и военная техника кафиров
На Харьковщине враг пытается не допустить, чтобы ВСУ приблизились к государственной границе, - Генштаб
19:41
Остатков газа Луганской области хватит на 2 месяца, – председатель ОВА
19:30
Защитник Мариуполя спел "Стефанию" под звуки обстрелов Азовстали
19:29
В Луцке первый храм перешел из Московского патриархата в ПЦУ
19:28
Украинские десантники и пехотинцы уничтожили позицию вражеской реактивной артиллерии
19:18
Белорусы вернули семье из Бучи кота, которого украли оккупанты. Ехать ему пришлось в Чехию
19:07
США и Украина
Блинкен рассказал Кулебе детали нового транша оборонной поддержки со стороны США
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV