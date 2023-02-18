Силы обороны Украины ликвидировали уже 9 тыс. вагнеровцев, - Белый дом

Такими оценками поделился на брифинге в пятницу координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, пишет "Голос Америки".

"Это люди, которых он [Евгений Пригожин] просто вытаскивает из мест заключения и без подготовки, без учебы и должного вооружения бросает как пушечное мясо в бой", - сказал Кирби.

Кирби указал, что российские силы, в основном группы Вагнера, продолжают бои вокруг Бахмута, однако отметил, что этот город не имеет особого стратегического значения.