Силы обороны Украины ликвидировали уже 9 тыс. вагнеровцев, - Белый дом
Общие потери ПИК Вагнера в Украине составляют более 30 тыс., из них 9 тыс. убиты и практически половина погибла в боях с середины декабря, почти 90% из них – осуждены
Такими оценками поделился на брифинге в пятницу координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, пишет "Голос Америки".
"Это люди, которых он [Евгений Пригожин] просто вытаскивает из мест заключения и без подготовки, без учебы и должного вооружения бросает как пушечное мясо в бой", - сказал Кирби.
Кирби указал, что российские силы, в основном группы Вагнера, продолжают бои вокруг Бахмута, однако отметил, что этот город не имеет особого стратегического значения.
- Напомним, НДС Вагнера появилась в 2014 году и активно действовала в ряде стран, где у России есть важные интересы России – в частности Сирии, Ливии, ЦАР и Украины. Там они, среди прочего, совершали военные преступления и преступления против человечности. После полномасштабного вторжения РФ в Украину вагнеровцы участвовали в расправах над мирными жителями. В ПИК летом начали вербовать заключенных из российских тюрем. Пригожин вербует наемников на войну в Украине и в Африке.
- Недавно В Луганской области обнаружили новое кладбище вагнеровцев, которые были ликвидированы в Украине.
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