Об этом говорится в сообщении командования.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 710 огневых задач. Речь идет о контрбатарейной борьбе и работе по плановым целям, выявленным ранее", - рассказал генерал Александр Тарнавский.

По его словам, потери врага убитыми и ранеными составили более роты, уничтожена и повреждена 31 единица вооружения и военной техники противника, а именно два танка, два БТР, БМП, БРЕМ, КШМ, 2 БпЛА "Орлан-10", БпЛА Zala, БпЛА Supercum, РЭБ "Поле-21", РЭБ "Силок-01", зенитный ракетный комплекс "Тор".