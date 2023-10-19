Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Силы обороны совершили около 20 ударов по ключевым позициям врага, - Генштаб ВСУ

Силы обороны совершили около 20 ударов по ключевым позициям врага, - Генштаб ВСУ

19 октября, 2023 четверг
22:27
Война с Россией

Силы обороны ВСУ совершили около 20 ударов по ключевым позициям врага, произошло более 70 боевых столкновений

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

С началом суток кремлевские террористические войска, цинично нанесли очередной ракетный удар баллистической ракетой "Искандер-М" по гражданскому объекту в городе Николаев. Кроме того, оккупанты применили по югу Украины ударные БпЛА типа Shahed-136/131, большинство из которых было уничтожено противовоздушной обороной.

В течение суток произошло более 70 боевых столкновений.

Всего враг нанес 8 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшиеи раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, многоквартирные дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенным пунктам, среди них: Сосновка, Костобобров, Гремяч Черниговской области; Волфино, Кияница, Степок, Новодмитровка, Рясное Сумской области; Одрадное, Колодязное, Тополи Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и еще около 10 атак противника в районе Надии Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Петропавловка, Подолы и Песчаное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, в частности: Синьковка, Ивановка, Кисловка, Крахмальное, Песчаное, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки врага в районе Макеевки Луганской области. Враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Спирное, Выемка и Веселое Донецкой области. В то же время от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, среди них: Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Выимка, Звановка, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе населенного пункта Клищиевка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Клищиевка и Курдюмовка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 25 населенных пунктов, в частности Васюкивка, Минькивка, Богдановка, Клищиевка, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов: Авдеевка, Новокалиново, Степовое, Северное Донецкой области, где Силами обороны отбито более 10 атак врага. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Бердичи Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 10 населенным пунктам, среди них: Новокалиново, Очеретино, Авдеевка, Опытное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки Донецкой области, где Силами обороны отражены 11 атак врага. Также противник нанес авиационные удары в районах Александрополя и Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности: Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районе Золотой Нивы Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов: Угледар и Павловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, в частности: Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Роботино и Новоданиловка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 30 населенных пунктов, в частности: Малая Токмачка, Орехов, Роботино, Каменское, Плавни, Приморское Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав и Веселое Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись: Инженерное, Антоновка, Комышаны Херсонской области и город Херсон.

Силы обороны совершили около 20 ударов по ключевым позициям врага

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по 1 пункту управления, 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 4 удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной технике, 2 тяжелым огнеметным системам залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и 13 артиллерийским средствам противника.

Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
На фото: супутникові знімки
19 октября, 2023 четверг
В Defense Express проанализировали, сколько вертолетов поразили ATACMS на аэродромах вблизи Луганска и Бердянска
Карта. Авдіївка_1710
18 октября, 2023 среда
Подобной халатности еще не было: боец ВСУ о безумных потерях врага возле Авдеевки
18 октября, 2023 среда
"Армия США считает их поштучно": военный эксперт Дикий о количестве ракет Atacms
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.57
    Продажа 40.62
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
20 октября
00:02
Обновлено
Россия запускала "шахеды": опасность ударов была объявлена в трех областях
2023, четверг
19 октября
23:59
Офис омбудсмена промониторил военно-врачебные комиссии: Лубинец рассказал о результатах
23:49
Обновлено
Корабль ВМС США перехватил ракеты и дроны, запущенные из Йемена в сторону Израиля, - Пентагон
23:29
В минобороны РФ сообщили о сбитии двух беспилотников над Белгородщиной
23:16
В Киеве на Майдане попрощались с командиром подразделения 72 ОМБр Сергеем Иконниковым
22:26
"Украинцев очень вдохновило получение ракет ATACMS": Зеленский провел разговор с Байденом
22:00
Ольга Стефанишина
Движение в ЕС: Стефанишина рассказала, когда Еврокомиссия отчитается о выполнении условий Украиной
21:44
Эксклюзив
Глен Грант
Полковник Грант рассказал, что может изменить ситуацию на фронте
21:20
Израиль отозвал всех дипломатов из соседних стран
21:07
Обзор
Выйти из "Терриконов". Рецензия на украинское кино
21:05
Украина начала переговоры по гарантиям безопасности с Францией
20:59
Залужный
Авдеевка и Купянск: Залужный посетил самые сложные участки фронта
20:54
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Туман войны сейчас играет в нашу пользу. Колонка Сергея Згурца
20:33
Йоав Галлант
Министр обороны Израиля сказал бойцам, что они "скоро увидят Газу изнутри"
20:21
Основная оппозиционная партия Польши выдвигает Туска на должность премьера и поручает коалиционные переговоры
20:08
Лукашенко уволил посла Беларуси в Украине
20:08
OPINION
Чем опасен принцип "око за око"
19:41
Китай ядерное оружие
Пентагон назвал количество ядерных боеголовок в арсенале Китая
19:28
Управление прессы и информации в Минобороны возглавил Илларион Павлюк
19:28
"На сто процентов уверен": Усик дал прогноз на бой Фьюри против звезды UFC
19:15
Обновлено
Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ
19:14
Джим Джордан
Соратник Трампа отказался от борьбы за пост спикера палаты представителей США
19:01
Посол Германии заявил, что Берлин пока не будет предоставлять Украине ракеты Taurus
19:00
Обзор
Победные новости 603-го дня войны: Украина получит больше ATACMS, а РФ не уверена в защите Крымского моста из-за изобретательности ВСУ
18:32
Лавров после встречи с Ким Чен Ыном предложил россиянам отдыхать на курортах КНДР
18:04
РФ выпустила по Бериславу на Херсонщине 10 авиабомб: ранены две женщины
18:01
OPINION
Виталий Шабунин
Татаров и "правки Лозового"
17:56
ЕС окончательно утвердил продление временной защиты для украинских беженцев
17:47
УЕФА перенес матч "Зари" против израильского "Маккаби" в Лиге конференций
17:38
США передали Израилю первую с начала войны с ХАМАС партию бронетехники
17:33
Обновлено
Маск опроверг информацию о возможном прекращении доступа к соцсети Х в Европе
17:23
Россияне собирают отпечатки пальцев жителей ВОТ: Центр нацсопротивления назвал цель
17:15
Если это поспособствует миру в Украине: президент Финляндии заявил, что готов поговорить с Путиным
17:10
Эксклюзив
В Defense Express проанализировали, сколько вертолетов поразили ATACMS на аэродромах вблизи Луганска и Бердянска
17:07
Зеленский обсудил с Гутеррешем участие ООН в имплементации Формулы мира
17:00
Россияне обстреляли Вовчанск на Харьковщине: ранены два человека
16:50
Режиссер Сенцов получил ранение на фронте
16:49
Эксклюзив
Движение живой силы и техники замедлилось: советник мэра Мариуполя о резервах РФ
16:32
Олаф Шольц
"Более цинично не бывает": Шольц возмутился словами Путина о жертвах среди гражданских на Ближнем Востоке
16:23
ракета ATACMS
Кулеба заявил, что США будут поставлять Украине ракеты ATACMS на постоянной основе
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV