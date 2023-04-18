Силы обороны сообщили, что войска РФ готовятся к очередному "жесту" на Херсонщине
Украинские военные наблюдают активную оборонную деятельность захватчиков на левобережье Херсонщины, минируют участки, которые считают опасными, и готовятся к очередному "жесту"
Об этом сообщила в эфире телемарафона руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
"Российские оккупанты действительно заняты инженерным обустройством рубежей обороны - и первого, и второго, и третьего. Пытаются минировать участки, которые могут быть для них десантно опасными, почти все побережье пытаются укрыть заминированными площадями. Это, как говорят херсонцы на правом берегу, народная примета - они точно готовятся к очередному жесту. Они упаковали мародеренное имущество, отправили, запаслись гражданской одеждой и сейчас проводят такие действия - это однозначно свидетельствует о том, что они готовятся", - рассказала она.
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Также отмечается, что наибольшей угрозой региону она называет воздушные атаки.
"Из наземного оружия обстрелов стало чуть меньше. В сутки мы сейчас фиксируем 40-50 обстрелов. Но есть воздушная активность", - сказала руководитель прессцентра.
Гуменюк в частности сообщила, что зафиксирована активность ударных дронов: "Враг пытается бить еще глубже - дальше в тыл, не только терроризируя прифронтовые территории. Ночью атакована Снигиревская община - снова пострадал объект промышленности, к счастью, без человеческих жертв".
- 15 апреля российская армия ударила по Таврическому микрорайону Херсона, 48-летняя женщина и ее 28-летняя дочь погибли из-за минно-взрывных травм. Всего за сутки россияне атаковали Херсонщину 419 снарядами , повреждены дома, школу и учреждение исполнения наказаний. Два человека погибли, двое получили ранения.
- 16 апреля российские войска 46 раз обстреливали Херсонскую область, а облцентр трижды.
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