Силы обороны сообщили, что войска РФ готовятся к очередному "жесту" на Херсонщине

Об этом сообщила в эфире телемарафона руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Российские оккупанты действительно заняты инженерным обустройством рубежей обороны - и первого, и второго, и третьего. Пытаются минировать участки, которые могут быть для них десантно опасными, почти все побережье пытаются укрыть заминированными площадями. Это, как говорят херсонцы на правом берегу, народная примета - они точно готовятся к очередному жесту. Они упаковали мародеренное имущество, отправили, запаслись гражданской одеждой и сейчас проводят такие действия - это однозначно свидетельствует о том, что они готовятся", - рассказала она.

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Также отмечается, что наибольшей угрозой региону она называет воздушные атаки.

"Из наземного оружия обстрелов стало чуть меньше. В сутки мы сейчас фиксируем 40-50 обстрелов. Но есть воздушная активность", - сказала руководитель прессцентра.

Гуменюк в частности сообщила, что зафиксирована активность ударных дронов: "Враг пытается бить еще глубже - дальше в тыл, не только терроризируя прифронтовые территории. Ночью атакована Снигиревская община - снова пострадал объект промышленности, к счастью, без человеческих жертв".