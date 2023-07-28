Об этом Тарнавский сообщил в telegram .

"На Таврийском направлении идет работа. Силы обороны системно выбивают врага и имеют определенный успех", - написал Тарнавский.

Он напомнил, что украинские военные уволили Старомайорское в Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах.

"В целом, за прошедшие сутки враг 17 раз атаковал наши позиции и совершил 666 обстрелов. Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврийского направления в течение суток выполнили 1510 огневых задач", - отметил Тарнавский.

Он добавил, что за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожены 19 единиц военной техники противника - 2 танка, 4 ББМ, пушка Д-20, БПЛА Supercam, Zala и "Эленор", пушка 2А36 "Гиацинт-Б" и автомобильная техника.

Также были уничтожены 8 складов боеприпасов врага.