Силы обороны системно выбивают врага на Таврийском направлении, - Тарновский
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал об успехах Сил обороны
Об этом Тарнавский сообщил в telegram .
"На Таврийском направлении идет работа. Силы обороны системно выбивают врага и имеют определенный успех", - написал Тарнавский.
Он напомнил, что украинские военные уволили Старомайорское в Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах.
"В целом, за прошедшие сутки враг 17 раз атаковал наши позиции и совершил 666 обстрелов. Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврийского направления в течение суток выполнили 1510 огневых задач", - отметил Тарнавский.
Он добавил, что за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожены 19 единиц военной техники противника - 2 танка, 4 ББМ, пушка Д-20, БПЛА Supercam, Zala и "Эленор", пушка 2А36 "Гиацинт-Б" и автомобильная техника.
Также были уничтожены 8 складов боеприпасов врага.
- 27 июля 35-я отдельная бригада морской пехоты вместе со 129-й бригадой ТРО "Арей"освободили село Старомайорское в Донецкой области.
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