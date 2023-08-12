Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, на Бахмутском направлении российские войска вели безрезультатные наступательные действия в районах Клищиевки и Белой Горы Донецкой области.



Кроме того, враг нанес авиационный удар в районе Благодатного.

За сутки россияне нанесли 6 ракетных и 36 авиационных ударов по Украине

В течение суток российские оккупанты нанесли шесть ракетных и 36 авиационных ударов, совершили 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В Генштабе отметили, что в результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На фронте произошло 33 боестолкновения. Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Гурьева Козачка Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Клюсы Черниговской области; Середина-Буда, Яструбино, Водологи, Миропольское Сумской области и Уды, Стрелка, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районе Кисловки и Первомайского Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника нанесены по таким населенным пунктам как Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Сиверска, Спорного, Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Орехово-Василовка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. Нанесен авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Новокалиново, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял бесполезные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Большая Новоселка, Ривнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии более 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Темировка, Полтавка, Красное, Верхняя Терса, Новоандреевка Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Золотая Балка, Змиевка, Берислав, Козацкое, Тягинка, Понятовка Херсонской области и Куцуруб, Очаков Николаевской области.

Авиация ВСУ 10 раз ударила по районам скопления живой силы врага

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один зенитно-ракетный комплекс и одно артиллерийское средство на огневой позиции.