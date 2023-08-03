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Силы обороны сдерживают наступление РФ в районе Марьинки и Авдеевки, - Генштаб ВСУ

3 августа, 2023 четверг
19:36
Война с Россией

Вооруженные силы Украины отразили атаки россиян в районе Марьинки и Авдеевки Донецкой области

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .

РФ за сутки нанесла 1 ракетный, 47 авиаударов и атаковала Украину "шахедами"

В течение суток РФ нанесла очередной авиационный удар иранскими БПЛА Shahed-136/131 по Украине. Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны, все 15 вражеских "шахедов" были уничтожены. Также враг нанес 1 ракетный, 47 авиационных ударов и совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Имеются пострадавшие среди гражданского населения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

Силы обороны уничтожили 3 склада боеприпасов врага

Авиация сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 - по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 1 пункт управления, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники, 2 средства противовоздушной обороны, 3 склада боеприпасов врага.

Ситуация по направлениям

На Сиверском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Ветеринарного, Харькова, Веселого Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, среди которых Карповичи и Тимоновичи Черниговской области; Бачевск, Вишенки, Волфино, Кондратовка, Покровка Сумской области и Уды, Терновая, Плетеневка, Охримовка, Ольховатка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Петропавловки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Одрадное, Западное, Петропавловка и Подолы Харьковской области. На Лиманском направлении – Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского. Враг нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Часов Яр, Ивановское и Дружба. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Роздолевка, Марково, Богдановка, Ивановское, Белая Гора и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Степное, Ласточкино, Авдеевка и Первомайское.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Марьинки. Совершил обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Макаровки и села Ровнополь. Противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и восточнее Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись Времовка, Ровнополь, Новоселки Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Успеновки и Малой Токмачки Запорожской области. Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Червоное, Чаривное, Щербаки, Павловка, Каменское Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Осокоровка, Качкаровка, Новоберислав, Казацкое, Херсон и Первомайское Херсонской области, Дмитровка и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Донбасс
Мелитополь
Луганщина
Сумщина
военные силы Украины
Херсонщина
Черниговщина
Бердянск
Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Запорожская область
Бахмут
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