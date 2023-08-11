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Силы обороны сдерживают наступление РФ на Купянском, Марьинском и Авдеевском направлениях, - Генштаб ВСУ

11 августа, 2023 пятница
06:54
Война с Россией

Украинские военные сдерживают наступательные действия россиян на Купянском, Марьинском, Авдеевском направлениях и в районе Бахмута

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в facebook .

РФ нанесла 5 ракетных и 61 авиационный удар

За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 61 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

ВСУ поразили 12 районов сосредоточения живой силы врага

В течение суток произошло 34 боевых столкновения. Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетному комплексу противника. Также за прошедшие сутки нашими защитниками было уничтожено 7 ударных БПЛА противника типа Shahed-136.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 станции радиоэлектронной борьбы и узел связи противника.

Ситуация по направлениям

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Степного, Константиновки, Поповки и Александровки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, Клюсы, Елино, Блешня, Карповичи Черниговской области; Заречье, Поповка, Тимофеевка, Стукаловка Сумской области и Уды, Гурьев Казачок, Одноробовка, Стрелка, Охримовка и Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Надежды и южнее Новоселовской Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Каменка, Редкодуб, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Голубовка, Купянск, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Макеевки, Невского, Белогоровки Луганской области и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Предтечино, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Северного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Александрополь, Очеретино, Новокалиново, Новоселовка Первая, Авдеевка, Северене Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Красногоровка, Острое, Георгиевка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. В районе этого населенного пункта нанес авиационный удар. Кроме этого, артиллерийские обстрелы подверглись Водяному, Угледару, Богоявленку, Пречистовке, Золотой Ниве, Большой Новоселке, Благодатному Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Ольговское, Красное, Гуляйполе, Пятихатки, Каменское, Плавные Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник ударил из авиации в районе Казацкого Херсонской области. Артиллерийские обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Золотая Балка, Республиканец, Красный Маяк, Дорожное, Львове, Казацкое, Антоновка и Громадное Херсонской области и город Херсон, а также Куцуруб, Очаков, Дмитровка Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

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