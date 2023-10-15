Силы обороны сбили российский вертолет Ми-8
Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной бригады сбили российский вертолет Ми-8
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
"Сбили российский Ми-8. Великолепная работа 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Хорошо горит. Молодцы, воины", - написал он.
- За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 8 танков, 33 артсистемы и 880 солдат армии РФ.
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