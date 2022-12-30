Об этом сообщили в Воздушном командовании "Восход".

"Ночью авиацией и зенитными ракетными подразделениями ПвК "Восход" во взаимодействии с противовоздушной обороной Сухопутных войск уничтожены 9 БПЛА типа "Шахед" и 1 "Марлин" в Днепропетровской и Запорожской областях", - говорится в сообщении.

Утром 29 декабря РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. МВД сообщило о трех погибших и шести раненых украинцах в результате российской атаки, ГСЧС - о повреждении 28 объектов, из них 10 - критической инфраструктуры.

Уже в ночь с 29 на 30 декабря российский агрессор атаковал Киев и область дронами-камикадзе. ПВО удалось сбить беспилотников.

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