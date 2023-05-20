Силы ПВО уничтожили 20 "шахедов", которыми РФ ночью атаковала Украину
Силы обороны с начала войны уничтожили более 202 тыс. российских военных, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Силы обороны уничтожили 202 403 российских военных
Об этом сообщает Генштаб ВСУ вfacebook .
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.05.23 ориентировочно составили:
- Личного состава – около 202 430 (+670 в сутки) лиц ликвидировано
- Танцев ‒ 3781 (+4) единиц
- Боевых бронированных машин – 7382 (+5)
- Артиллерийских систем – 3229 (+19)
- РСЗО – 564 (+0)
- Средства ПВО ‒ 325 (+6)
- Самолетов – 308 (+0)
- Вертолетов – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2801 (+32)
- Крылатые ракеты ‒ 1011 (+0),
- Корабли /катера ‒ 18 (+0)
- Автомобильной техники и автоцистерн – 6103 (+20)
- Специальной техники – 423 (+4)
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
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