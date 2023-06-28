Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Силы обороны перешли к наступательным действиям на Бахмутском направлении. Наши войска сейчас наступают по всей ширине фронта, по которой оккупанты пытались наступать зимой этого года. Однако стоит отметить, что условия продвижения наших войск на Бахмутском направлении одинаково сложны как и на Юге. Ведь, исходя из официальных сообщений, оккупанты используют на Бахмутском направлении линии укрепления, которые наши войска вынуждены были покинуть", - пояснил Киричевский.

Эксперт подчеркнул, что наступательная операция Сил обороны на Бахмутском направлении требует времени и ресурсов.

"В мае командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский четко объяснил, что для Силы обороны цель окружить Бахмут и уничтожить российскую группировку в городе. Соответственно нужно готовиться к тому, что эта кампания продлится еще несколько недель. Очевидно, что победит в этой битве тот, кто будет заряжен на более длительное противостояние. И выглядит сейчас все так, что ВСУ не просто имеют инициативу на Бахмутском направлении, а цель добить россиян. Вопрос только во времени", - добавил он.