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Силы обороны работают над полным уничтожением российской группировки в Бахмуте, - военный эксперт Киричевский

28 июня, 2023 среда
14:17
Война с Россией

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что Силы обороны проводят операцию с полным уничтожением российской группировки на Бахмутском направлении

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Силы обороны перешли к наступательным действиям на Бахмутском направлении. Наши войска сейчас наступают по всей ширине фронта, по которой оккупанты пытались наступать зимой этого года. Однако стоит отметить, что условия продвижения наших войск на Бахмутском направлении одинаково сложны как и на Юге. Ведь, исходя из официальных сообщений, оккупанты используют на Бахмутском направлении линии укрепления, которые наши войска вынуждены были покинуть", - пояснил Киричевский.

Эксперт подчеркнул, что наступательная операция Сил обороны на Бахмутском направлении требует времени и ресурсов.

"В мае командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский четко объяснил, что для Силы обороны цель окружить Бахмут и уничтожить российскую группировку в городе. Соответственно нужно готовиться к тому, что эта кампания продлится еще несколько недель. Очевидно, что победит в этой битве тот, кто будет заряжен на более длительное противостояние. И выглядит сейчас все так, что ВСУ не просто имеют инициативу на Бахмутском направлении, а цель добить россиян. Вопрос только во времени", - добавил он.

военные силы Украины
Донетчина
оккупированные территории
Бахмут
Контрнаступление ЗСУ
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