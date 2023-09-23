Силы обороны прорвали оборону россиян возле Вербового на Запорожье, - Тарнавский

Об этом он сообщил в интервью CNN.

"На левом фланге [возле Вербового] у нас есть прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше", - сказал Тарнавский

Он признал, что его войска двигаются медленнее, чем ожидалось: "Не так быстро, как ожидалось, не так, как в фильмах о Второй мировой войне. Главное - не утратить эту инициативу. И не утратить это на практике, действиями".