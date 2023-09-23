Силы обороны прорвали оборону россиян возле Вербового на Запорожье, - Тарнавский
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские военные прорвали оборону российской армии возле Вербового Запорожской области
Об этом он сообщил в интервью CNN.
"На левом фланге [возле Вербового] у нас есть прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше", - сказал Тарнавский
Он признал, что его войска двигаются медленнее, чем ожидалось: "Не так быстро, как ожидалось, не так, как в фильмах о Второй мировой войне. Главное - не утратить эту инициативу. И не утратить это на практике, действиями".
- Также генерал Тарнавский заявил , что зима не помешает украинскому контрнаступлению, ведь большинство боевых продвижений сейчас проходят в пешем формате.
- Накануне стало известно, что тяжелая техника ВСУ впервые преодолела российские укрепления первой "линии Суровикина" в районе села Вербовое Запорожской области.
- Также Тарнавский заявлял , что самый большой прорыв в этом контрнаступлении еще впереди. Для этого украинским войскам нужно дойти до Токмака, что является задачей-минимумом контрнаступления.
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