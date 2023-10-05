Силы обороны продвинулись в районе Новопрокопки и Бахмута, - ISW

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские бойцы за прошедшие сутки продолжали наземные атаки на железнодорожную линию между Клищиевкой и Андреевкой. Как отмечают аналитики со ссылкой на Генштаб, ВСУ добились частичного успеха вблизи этих населенных пунктов.

"Геолокационные кадры, опубликованные 4 октября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись восточнее Новопрокоповки на западе Запорожской области, а украинский Генштаб также сообщил, что украинские силы достигли частичного успеха к западу от Роботиного", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, некоторые российские источники утверждали, что украинские силы продвинулись к линии окопов РФ на линии Роботине-Копани.