Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Силы обороны продвинулись в районе Новопрокопки и Бахмута, - ISW

Силы обороны продвинулись в районе Новопрокопки и Бахмута, - ISW

5 октября, 2023 четверг
06:12
Война с Россией

Украинские защитники продолжают наступательные действия и продвинулись вперед в районе Бахмута Донецкой области и Новопрокоповки в Запорожской области

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские бойцы за прошедшие сутки продолжали наземные атаки на железнодорожную линию между Клищиевкой и Андреевкой. Как отмечают аналитики со ссылкой на Генштаб, ВСУ добились частичного успеха вблизи этих населенных пунктов.

"Геолокационные кадры, опубликованные 4 октября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись восточнее Новопрокоповки на западе Запорожской области, а украинский Генштаб также сообщил, что украинские силы достигли частичного успеха к западу от Роботиного", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, некоторые российские источники утверждали, что украинские силы продвинулись к линии окопов РФ на линии Роботине-Копани.

  • За прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили 8 атак врага в районе Марьинки, и еще 6 - возле Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.
Украина
Мелитополь
російська армія
Донетчина
оккупированные территории
окупанти
Запорожская область
Бахмут
Читайте также:
2 октября, 2023 понедельник
Оккупанты получили приказ: боец ВСУ о ситуации на Бахмутском направлении
Денис Прокопенко
3 октября, 2023 вторник
"Полностью интегрированный": Клименко рассказал, что делает командир Азова Редис после возвращения на фронт
Петер Сійярто
3 октября, 2023 вторник
Министр иностранных дел Венгрии назвал недопустимым, что в учебнике РФ их революцию в 1956 году называют "фашистской"
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.45
    Покупка 37.45
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.68
    Продажа 40.7
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
5 октября
06:13
Реформирование и расширение ЕС и помощь Украине среди главных тем саммита Евросоюза в Гранаде. Зеленского пригласили также
05:59
Россия договорилась с Ираном о ремонте и техобслуживании гражданских самолетов
05:31
Обновлено
Воздушная атака на Украину: взрывы раздавались в Миргороде и Кропивницком
05:08
Красный Крест обнародовал правила для хакеров во время войны
04:40
США и союзники изучают варианты передачи Украине замороженных активов РФ, - Блинкен
04:12
Россияне забрали большинство кораблей из оккупированного Крыма в Новороссийск, - ISW
03:44
ООН подтвердила шесть случаев внесудебных казней россиянами украинских военнопленных
03:16
Третья встреча союзников по украинской Формуле мира состоится в Турции
02:48
На фото украинские защитники, обратившиеся к литовцам
Литва планирует оказать помощь Украине в следующем году на €340 млн
02:20
Собаки и санитарные процедуры: во Франции усилили борьбу с клопами в общественном транспорте
01:52
НАПК обнаружило у военкома с Полтавщины необоснованные активы на 1,8 млн гривен
01:24
Президент Словакии после выборов объявил о прекращении военной помощи Украине
00:56
Германия передаст Украине систему IRIS-T и 12 зениток Gepard, - депутат Бундестага
00:51
Лига чемпионов: Как выглядит турнирная таблица после победы "Шахтера" над "Антверпеном"
00:00
Обновлено
В Венеции автобус упал с путепровода: погибли не менее 21 человека. Среди жертв идентифицировали 9 украинцев
2023, среда
4 октября
23:59
Обновлено
"Ньюкасл" унизил ПСЖ, "Барселона" одолела "Порту": результаты всех матчей 4 октября в ЛЧ
23:27
"Могут взорвать национальное единство в Украине": в WSJ объяснили риски проведения выборов во время войны
23:14
Байден признал, что волнуется из-за событий в Конгрессе и анонсировал большую речь в отношении Украины
22:34
"Даже одна ракета HIMARS привела бы к более серьезным разрушениям": в ООН опровергли фейк РФ об ударе Украины по Оленовке
21:41
"Хорошие вещи для Украины": Зеленский провел совещание с Будановым
21:39
"Шахтер" совершил камбек и победил "Антверпен" в Лиге чемпионов
21:19
Силы обороны за день отразили 14 атак врага в Донецкой области, - Генштаб
20:58
Обновлено
САП будет просить для подозреваемого в коррупции мэра Сум арест с залогом 10 млн грн
20:57
В Фастове прокурора разоблачили на взятке в $45 тыс., ему сообщили о подозрении
20:37
ЧМ по футболу впервые в истории состоится сразу на трех континентах
20:32
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Более 10 разных бригад задействовано в районе Новопрокоповки. ВСУ серьезно настроены на прорыв фронта. Колонка Сергея Згурца
20:24
С апреля в безопасные регионы Украины принудительно эвакуировали 856 детей
19:58
ФИФА
ФИФА позволила россиянам соревноваться в чемпионатах мира U-17
19:40
Украинская журналистка Виктория Рощина исчезла на оккупированной территории
19:00
Обзор
Победные новости 588 дня войны: оккупанты готовят побег из Токмака, а ГУР провело спецоперацию в Крыму
18:57
Война и литература: в Киеве презентовали книги военного времени и собирали деньги на ВСУ
18:53
Кулеба и глава МИД Швеции договорились начать переговоры по соглашению о гарантиях безопасности
18:53
Аналитика
Новая валютная политика Нацбанка: чего ожидать от курса гривны
18:34
Эксклюзив
В проекте госбюджета НДФЛ уже распределили, хотя Рада еще не голосовала по этому налогу, - нардеп Синютка
18:24
США передадут Украине конфискованное иранское оружие и боеприпасы, - CNN
18:13
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:09
OPINION
Если Верховный Суд разрешит банкротство "Укринкома", шансы на возвращение государству 2 млрд грн будут крайне призрачными
18:04
Сиярто потребовал от Украины гарантий, что OTP Bank не вернут в список спонсоров войны
17:39
Работали на РФ, продавали оружие и детское порно: СБУ разоблачила более 60 клириков УПЦ (МП)
17:35
Эксклюзив
Разработка для третьей мировой: главред Defense Express Катков об угрозе российской ракеты с ядерным двигателем
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV