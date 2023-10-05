Силы обороны продвинулись в районе Новопрокопки и Бахмута, - ISW
Украинские защитники продолжают наступательные действия и продвинулись вперед в районе Бахмута Донецкой области и Новопрокоповки в Запорожской области
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Отмечается, что украинские бойцы за прошедшие сутки продолжали наземные атаки на железнодорожную линию между Клищиевкой и Андреевкой. Как отмечают аналитики со ссылкой на Генштаб, ВСУ добились частичного успеха вблизи этих населенных пунктов.
"Геолокационные кадры, опубликованные 4 октября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись восточнее Новопрокоповки на западе Запорожской области, а украинский Генштаб также сообщил, что украинские силы достигли частичного успеха к западу от Роботиного", - говорится в сообщении.
По данным аналитиков, некоторые российские источники утверждали, что украинские силы продвинулись к линии окопов РФ на линии Роботине-Копани.
- За прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили 8 атак врага в районе Марьинки, и еще 6 - возле Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.45 Покупка 37.45Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.68Продажа 40.7
- Актуальное
- Важное