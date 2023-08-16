Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что военные 15 августа совершали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и, как сообщается, продвинулись в Луганской области и на западе Запорожской области.

По данным Генштаба ВСУ, военные продолжали контрнаступательные операции в Бахмутском, Мелитопольском (западе Запорожской области) и Бердянском (запад Донецкой области - восточная часть Запорожской области) направлениях.

Координаты, опубликованные российским "военкором" 15 августа, указывают на то, что Силы обороны продвинулись к югу от Дибровой (7 км юго-западнее Кременной) в Луганской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 августа, показывают, что украинские силы продвинулись к Роботиному, а последующие российские и украинские отчеты, опубликованные 15 августа, свидетельствуют о том, что украинские силы направили дополнительные контрнаступательные бригады в Запорожскую область.