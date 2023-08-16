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ВСУ продвинулись в Луганской и Запорожской областях, - ISW

16 августа, 2023 среда
08:32
Война с Россией

Украинские военные продолжают наступать на некоторых участках фронта. Так, Силы обороны Украины смогли продвинуться в Луганской и Запорожской областях

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что военные 15 августа совершали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта и, как сообщается, продвинулись в Луганской области и на западе Запорожской области.

По данным Генштаба ВСУ, военные продолжали контрнаступательные операции в Бахмутском, Мелитопольском (западе Запорожской области) и Бердянском (запад Донецкой области - восточная часть Запорожской области) направлениях.

Координаты, опубликованные российским "военкором" 15 августа, указывают на то, что Силы обороны продвинулись к югу от Дибровой (7 км юго-западнее Кременной) в Луганской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 августа, показывают, что украинские силы продвинулись к Роботиному, а последующие российские и украинские отчеты, опубликованные 15 августа, свидетельствуют о том, что украинские силы направили дополнительные контрнаступательные бригады в Запорожскую область.

  • 16 августа стало известно, что украинские военные полностью уволили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.
Украина
Россия
російська армія
Луганщина
военные силы Украины
Запорожская область
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