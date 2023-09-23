Силы обороны продвинулись у Клещиевки и Новопрокоповки, - ISW
Украинские защитники успешно продолжают наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. ВСУ продвинулись юго-восточнее Клещиевки и севернее Новопрокоповки
Об этом пишет Институт изучения войны.
Отмечается, что 22 сентября украинские силы продвинулись южнее Бахмута и в западной части Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 22 сентября, показывают, что украинские силы продвигались юго-восточнее Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута).
Российский пропагандист утверждал, что украинские защитники немного продвинулись севернее Новопрокоповки и сейчас находятся примерно в 800 метрах от окрестностей населенного пункта.
В Генштабе Украины сообщали, что украинские войска продолжали вести наступательные действия на Мелитопольском (на западе Запорожской области) направлении и на Бахмутском направлении, истощая и нанося российским войскам потери по всему фронту.
- На юге подразделения "Гвардии наступления" продвинулись в глубь обороны российской армии, теперь закрепляются и отбивают атаки врага.
- Российские элитные войска, действующие в западной части на Запорожье, с середины августа не смогли остановить постепенное, но уверенное продвижение украинских войск.
- В районе Клещиевки Донецкой области, вблизи железной дороги, по которой происходит снабжение российских сил, продолжаются тяжелые бои.
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