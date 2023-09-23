Силы обороны продвинулись у Клещиевки и Новопрокоповки, - ISW

Об этом пишет Институт изучения войны.

Отмечается, что 22 сентября украинские силы продвинулись южнее Бахмута и в западной части Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 22 сентября, показывают, что украинские силы продвигались юго-восточнее Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Российский пропагандист утверждал, что украинские защитники немного продвинулись севернее Новопрокоповки и сейчас находятся примерно в 800 метрах от окрестностей населенного пункта.

В Генштабе Украины сообщали, что украинские войска продолжали вести наступательные действия на Мелитопольском (на западе Запорожской области) направлении и на Бахмутском направлении, истощая и нанося российским войскам потери по всему фронту.