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Силы обороны продвинулись у Клещиевки и Новопрокоповки, - ISW

23 сентября, 2023 суббота
08:14
Война с Россией

Украинские защитники успешно продолжают наступать на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. ВСУ продвинулись юго-восточнее Клещиевки и севернее Новопрокоповки

Об этом пишет Институт изучения войны.

Отмечается, что 22 сентября украинские силы продвинулись южнее Бахмута и в западной части Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 22 сентября, показывают, что украинские силы продвигались юго-восточнее Клещиевки (7 км юго-западнее Бахмута).

Российский пропагандист утверждал, что украинские защитники немного продвинулись севернее Новопрокоповки и сейчас находятся примерно в 800 метрах от окрестностей населенного пункта.

В Генштабе Украины сообщали, что украинские войска продолжали вести наступательные действия на Мелитопольском (на западе Запорожской области) направлении и на Бахмутском направлении, истощая и нанося российским войскам потери по всему фронту.

  • На юге подразделения "Гвардии наступления" продвинулись в глубь обороны российской армии, теперь закрепляются и отбивают атаки врага.
  • Российские элитные войска, действующие в западной части на Запорожье, с середины августа не смогли остановить постепенное, но уверенное продвижение украинских войск.
  • В районе Клещиевки Донецкой области, вблизи железной дороги, по которой происходит снабжение российских сил, продолжаются тяжелые бои.
Украина
Мелитополь
російська армія
военные силы Украины
Донетчина
Запорожская область
Бахмут
Контрнаступление ЗСУ
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