Силы обороны продвинулись на флангах на Бахмутском направлении, – Сырский
Силы обороны Украины продвигаются на флангах и эффективно уничтожают россиян на Бахмутском направлении. Ситуация на этом направлении снова обострилась
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
Он обнародовал видео работы 17-й отдельной танковой бригады, которая попала по вражескому танку при помощи САУ М-109.
"Также воины этой бригады удачно отработали по российскому миномету", – добавил Сырский.
В то же время, как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, ситуация на Бахмутском направлении снова обострилась.
"Продолжается поединок за перехват инициативы. Сегодня и враг пытался наступать на этом направлении, но безуспешно. И наши Cили обороны имели определенный успех. Впрочем, ситуация меняется очень стремительно. Контроль над одними и теми же позициями может дважды в сутки теряться и восстанавливаться. Враг активно реагирует на все наши действия и создает на угрожающих направлениях по три линии обороны", – написала она.
Анна Маляр уточнила, что украинские войска с боями продвигаются на южном фланге в районе Клищиевки. На северном фланге продолжаются бои.
"В самом Бахмуте тоже неспокойно. Враг в городе постоянно ведет огонь, пытается сорвать нашу логистику и нанести нам максимальные потери. В то же время наши защитники не дают врагу передвигаться по городу и поражают огнем позиции врага", - добавила Маляр.
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