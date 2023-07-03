Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Он обнародовал видео работы 17-й отдельной танковой бригады, которая попала по вражескому танку при помощи САУ М-109.

"Также воины этой бригады удачно отработали по российскому миномету", – добавил Сырский.

В то же время, как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, ситуация на Бахмутском направлении снова обострилась.

"Продолжается поединок за перехват инициативы. Сегодня и враг пытался наступать на этом направлении, но безуспешно. И наши Cили обороны имели определенный успех. Впрочем, ситуация меняется очень стремительно. Контроль над одними и теми же позициями может дважды в сутки теряться и восстанавливаться. Враг активно реагирует на все наши действия и создает на угрожающих направлениях по три линии обороны", – написала она.

Анна Маляр уточнила, что украинские войска с боями продвигаются на южном фланге в районе Клищиевки. На северном фланге продолжаются бои.

"В самом Бахмуте тоже неспокойно. Враг в городе постоянно ведет огонь, пытается сорвать нашу логистику и нанести нам максимальные потери. В то же время наши защитники не дают врагу передвигаться по городу и поражают огнем позиции врага", - добавила Маляр.