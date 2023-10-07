Силы обороны продвинулись к югу от Бахмута и в районе Вербового в Запорожье, - ISW
Украинские военные продолжают наступательные действия в Донецкой и Запорожской областях. Защитники имеют продвижение на южном фланге Бахмутского направления и районе Вербового
Об этом пишет Институт изучения войны.
Отмечается, что украинские бойцы в течение суток продолжали успешные наступательные действия к югу от Бахмута в районе Андреевки. Геолокационные кадры, опубликованные 5 октября, показывают, что украинские войска продвинулись к границе деревьев между Роботиным и Вербовым.
В то же время представитель Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш отметил, что украинские войска готовятся к наступательным действиям в течение осенне-зимнего периода. Он подчеркнул, что потребности в обеспечении пока вырастут, а дожди и туманы могут усложнить использование беспилотников, тактической и армейской авиации, однако украинские силы будут продолжать наступление зимой.
- Накануне Евлаш заявил, что ВСУ продолжают выбивать россиян с их позиций на Бахмутском направлении. В то время как на Лимано-Купянском направлении оккупанты активизировали боевые действия.
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