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Силы обороны продвинулись к югу от Бахмута и в районе Вербового в Запорожье, - ISW

7 октября, 2023 суббота
06:15
Война с Россией

Украинские военные продолжают наступательные действия в Донецкой и Запорожской областях. Защитники имеют продвижение на южном фланге Бахмутского направления и районе Вербового

Об этом пишет Институт изучения войны.

Отмечается, что украинские бойцы в течение суток продолжали успешные наступательные действия к югу от Бахмута в районе Андреевки. Геолокационные кадры, опубликованные 5 октября, показывают, что украинские войска продвинулись к границе деревьев между Роботиным и Вербовым.

В то же время представитель Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш отметил, что украинские войска готовятся к наступательным действиям в течение осенне-зимнего периода. Он подчеркнул, что потребности в обеспечении пока вырастут, а дожди и туманы могут усложнить использование беспилотников, тактической и армейской авиации, однако украинские силы будут продолжать наступление зимой.

  • Накануне Евлаш заявил, что ВСУ продолжают выбивать россиян с их позиций на Бахмутском направлении. В то время как на Лимано-Купянском направлении оккупанты активизировали боевые действия.
Украина
Россия
російська армія
военные силы Украины
Донетчина
Запорожская область
Бахмут
Контрнаступление ЗСУ
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