Силы обороны продвинулись к югу от Бахмута и в районе Вербового в Запорожье, - ISW

Об этом пишет Институт изучения войны.

Отмечается, что украинские бойцы в течение суток продолжали успешные наступательные действия к югу от Бахмута в районе Андреевки. Геолокационные кадры, опубликованные 5 октября, показывают, что украинские войска продвинулись к границе деревьев между Роботиным и Вербовым.

В то же время представитель Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш отметил, что украинские войска готовятся к наступательным действиям в течение осенне-зимнего периода. Он подчеркнул, что потребности в обеспечении пока вырастут, а дожди и туманы могут усложнить использование беспилотников, тактической и армейской авиации, однако украинские силы будут продолжать наступление зимой.