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Силы обороны продвинулись еще на 1,5 км вблизи Работино Запорожской области

10 сентября, 2023 воскресенье
11:09
Война с Россией

По состоянию на 10 сентября 2023 г. украинское контрнаступление на юге продолжается, Силы обороны продвигаются на Мелитопольском направлении. За последнее время ВСУ удалось освободить еще 1,5 кв. км территории

Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

"Мы продолжаем небольшие продвижения в районе Работино. Освобождено еще около 1,5 квадратных километров нашей украинской территории", - сказал он.

Спикер также добавил, что в районе Марьинки Донецкой области украинские военные отбили около 15 атак врага. В то же время оккупанты не оставляют попыток взять те руины, которые раньше были городом Марьинка.

По словам Штупуна, оккупанты продолжают применять тактику "мясных штурмов", чтобы отразить утраченные позиции.

"Они идут сейчас в основном пехотой, применяют свои так называемые отряды "Шторм". То есть это легкая пехота, не всегда соответственно обученная. Технику они (россияне, - ред.) экономят. Это классические "мясные штурмы" от России", - подчеркивает спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления.

Впоследствии продвижение Сил обороны вблизи Работино более 1 км подтвердил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Идем вперед! Есть продвижение Сил обороны на Таврическом направлении более чем на 1 км", - написал генерал в телеграм.

Он также добавил, что артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1391 огневую задачу.

Контрнаступление ВСУ на юге: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

5 июля на территории Запорожской области президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций и назначил их руководителей

27 июля 35-я отдельная бригада морской пехоты вместе со 129-й бригадой ТрО "Арей"освободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось в общей сложности за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв. км территории.

4 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны кое-где уже прорвали первую линию обороны на юге и перешли на промежуточную.

16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные полностью освободили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

17 августа Генштаб сообщил, что украинские военные имеют успех у Урожайного. Впоследствии стало известно, что враг пытался восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, однако безуспешно.

19 августа британская разведка заявила, что Силы обороны продолжают вести наступление вдоль реки Мокрые Ялы в Донецкой области.

Украинские силы продвинулись севернее Работино на западе Запорожской области. По мнению аналитиков ISW, это позволит ВСУ начать наступление на менее заминированных участках линии обороны РФ и будет способствовать более быстрым достижениям Украины.

23 августа Генштаб сообщил, что Силы обороны имели успех и закреплялись на рубежах Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области.

27 августа представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Работино в Запорожской области до села Новопрокоповка.

28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные официально освободили село Работино Запорожской области.

29 августа Генштаб сообщил, что ВСУ имели успех на направлении Новоданиловка - Вербовое Запорожской области.

8 сентября в ISW подтвердили успехи Сил обороны под Бахмутом и в районе Вербового в Запорожье. В тот же день стало известно , что украинские защитники имеют успех в районе южнее Роботиного.

Украина
Россия
военные силы Украины
Запорожская область
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
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