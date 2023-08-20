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Силы обороны продвигаются вблизи Роботиного в Запорожье: ISW объяснило, как это поможет ВСУ

20 августа, 2023 воскресенье
06:52
Война с Россией

Украинские силы продвинулись севернее Роботиного на западе Запорожской области. По мнению аналитиков ISW, это позволит ВСУ начать наступление на менее заминированных участках линии обороны РФ и будет способствовать более быстрым достижениям Украины

Об этом говорится в строительстве Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что украинские войска 19 августа продолжали контрнаступательные действия, по меньшей мере, на трех участках фронта, продвигаясь на рубеже Авдеевка - Донецк и на западе Запорожской области.

Так, по данным Генштаба ВСУ, наступательные действия украинские силы ведут на Бердянском (район границы Донецкой и Запорожской областей) и Мелитопольском (западе Запорожской области) направлениях. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 19 августа, показывают, что украинские силы продвинулись севернее Роботиного на западе Запорожской области.

Кроме этого, представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что украинские военные и дальше удерживают инициативу на Бахмутском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 16 августа, показывают, что украинские силы недавно совершили ограниченное продвижение к востоку от Невельского, непосредственно к западу от города Донецк.

Накануне анонимные официальные лица США заявили, что украинские силы продвигаются по направлению к Токмаку на западе Запорожской области и разминировали российское минное поле к северу от Токмака. Официальные лица США, вероятно, подразумевают недавние украинские наступления к северу и востоку от Роботино, расположенного примерно в 23 км к северо-востоку от Токмака.

Ранее ISW оценивало, что последние украинские наступления вблизи небольших населенных пунктов в приграничной зоне Донецко-Запорожской области и западе Запорожья, вероятно, имеют тактическое значение из-за структуры российских оборонных линий.

"Эти достижения могут позволить украинским силам начать действовать на менее заминированных участках российской линии обороны, которые, вероятно, будут способствовать более быстрым достижениям Украины", - говорится в строительстве Института.

  • Накануне, 16 августа, украинские военные полностью освободили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.
  • 15 августа Зеленский провел встречи с военными, ведущими наступательные действия на Мелитопольском направлении.
  • Впоследствии в ISW отмечали, что ВСУ имеют много вариантов перерезать критически важные российские наземные пути сообщения вдоль северного побережья Азовского моря, из которых деоккупация Мелитополя является одним из них.
Украина
Россия
російська армія
военные силы Украины
Запорожская область
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
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