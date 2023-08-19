Силы обороны продвигаются вблизи оккупированного Токмака на Запорожье, - СМИ

Об этом пишет CBS News со ссылкой на заявления американских чиновников.

Американский чиновник сообщил в четверг в интервью CBS News, что украинские войска прорвались через российское минное поле севернее Токмака и сейчас вступают в бой с первой линией российской обороны, удерживающей город.

Как отмечает издание, отвоевание таких городов как Токмак и дальнейшее продвижение в Мелитополь будет сложной задачей для украинского контрнаступления.