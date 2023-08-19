Силы обороны продвигаются вблизи оккупированного Токмака на Запорожье, - СМИ
Украинские военные прорвались через российское минное поле севернее Токмака и вступили в бой с первой линией российской обороны
Об этом пишет CBS News со ссылкой на заявления американских чиновников.
Американский чиновник сообщил в четверг в интервью CBS News, что украинские войска прорвались через российское минное поле севернее Токмака и сейчас вступают в бой с первой линией российской обороны, удерживающей город.
Как отмечает издание, отвоевание таких городов как Токмак и дальнейшее продвижение в Мелитополь будет сложной задачей для украинского контрнаступления.
- 19 августа разведка Британии заявила, что в течение последней недели большая часть линии фронта оставалась неподвижной. Однако Силы обороны продолжают вести наступление вдоль реки Мокрые Ялы в Донецкой области.
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