Силы обороны продвигаются на Таврийском направлении, - генерал Тарнавский
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны продвигаются на Таврийском направлении.
Об этом Тарнавский написал в telegram .
"На Таврийском направлении идет работа. Силы обороны системно уничтожают россиян. Несмотря на заминированность территорий, работу врага с воздуха наши воины продвигаются вперед", - написал Тарнавский.
Он уточнил, что за прошедшие сутки враг 16 раз атаковал наши позиции и совершил 650 обстрелов.
Генерал добавил, что артиллерийские подразделения Сил обороны Таврийского направления выполнили 1412 огневых задач.
"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили около двух рот. Уничтожены 25 единиц военной техники противника", - рассказал Тарнавский.
Он уточнил, что было уничтожено 3 танка, 1 ББМ, 3 единицы БМ-21 "Град", БПЛА "Орлан-10", 2 ЗРК "Стрела-10", 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б", 2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", пушка "Гиацинт-Б", пушка "Гиацинт-С", пушка Д-30, ЗРПК "Тунгуска" и автомобильная техника.
Также были уничтожены 3 склада боеприпасов врага.
- 17 июля Генштаб ВСУ сообщил, что в Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.
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