Об этом заместительница министра обороны Анна Маляр заявила в эфире национального телемарафона.

"На южном фланге вокруг Бахмута у нас есть продвижение. На северном - продолжаются бои. В самом Бахмуте врагу трудно передвигаться и невозможно выйти. На юге имеем продвижение. Детали со временем", - рассказала Маляр.

В то же время она отметила, что враг наступает на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Там очень горячо, но продвинуться противник не может", - отметила Маляр.

Она добавила, что по всем направлениям Силы обороны интенсивно уничтожают наступательные способности вражеской армии.

"Уничтоженные пункты управления, личный состав, техника и вооружение – это все то, что планировалось использовать против нас, но уже не получится", – подытожила замминистра обороны.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожской области. 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ освободили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже освобожденные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.

3 июля Анна Маляр проинформировала, что за прошедшую неделю украинские военные осовбодили около 38 кв. км территорий.