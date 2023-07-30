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Силы обороны продолжают закрепляться на достигнутых рубежах, на фронте произошло 36 боевых столкновений, - Генштаб

30 июля, 2023 воскресенье
07:16
Война с Россией

В течение суток 29 июля в Лиманском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия, а на Мелитопольском и Бердянском направлениях ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах. Всего на фронте произошло 36 боевых столкновений

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Да, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них Николаевка Черниговской области; Старая Гута, Грабовское, Строительное, Волфинское Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Охримовка, Огурцово и Тихое Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийских и минометных обстрелов противника подверглись Тополе, Двухлетняя, Западное, Кисловка, Берестово, Кондрашовка и Купянск Харьковской области.

В Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора и Дружба.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Невельского. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в том числе Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка, Новокалиново Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки и произвел обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Макаровки и Старомайорского и обстрелял населенные пункты Елизаветовка, Отрадное, Благодатное, Макаровка, Ровнополь, Старомайорское и Свободное Поле Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки и Орехова Запорожской области и Антоновки Херсонской области.

Артиллерийские обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Новодаровка, Малая Токмачка, Белогорье, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Токаревка, Антоновка, Тягинка, Михайловка Херсонской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

За сутки оккупанты нанесли 8 ракетных и 33 авиационных ударов по Украине

"Российская Федерация продолжает вести захватническую войну, несмотря на значительные потери. Противник продолжает убивать мирное население Украины, и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора", - подчеркнули в Генштабе.

Там отметили, что сегодня ночью Россия нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Также за прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных, 33 авиационных ударов и произвел 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома.

ВСУ уничтожили 4 разведывательных БПЛА и 9 раз ударили по районам сосредоточения российских военных

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также наши защитники уничтожили 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции, один состав боеприпасов, одну станцию радиоэлектронной борьбы, а также один район сосредоточения личного состава противника.

  • Вечером субботы, 29 июля, российские террористы обстреляли учебное заведение в Сумах. МВД сообщает о по меньшей мере 1 погибшему человеку и 5 раненым гражданским.
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