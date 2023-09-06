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Силы обороны продолжают успешное наступление в Запорожской области, - ISW

6 сентября, 2023 среда
05:34
Война с Россией

Силы обороны Украины продолжают наступление на западе Запорожской области и продвинулись к российским укреплениям в селе Вербовое

Об этом пишет Институт изучения войны .

Американские аналитики обращают внимание, что украинские войска продолжают наступление на западе Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 5 сентября, показывают, как россияне наносят удары по украинским позициям к северо-западу и западу от Роботиного.

На других кадрах, опубликованных 5 сентября, видно, что украинские войска также продвинулись к югу от Роботино и северо-западнее села Вербовое, что в 10 км к востоку от Роботиного.

Данные о расположении Сил обороны северо-западнее Вербового свидетельствуют о том, что они продвигаются вдоль линии российских укреплений, проходящей по территории населенного пункта.

Украинские военные источники также подтвердили, что ВСУ добились успеха на направлении Роботино-Новопрокоповка к югу от города Орехов, а также ведут успешные наступательные операции к югу от Бахмута.

Контрнаступление ВСУ на юге: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ривнопиль Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

5 июля на территории Запорожской области президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций и назначил их руководителей.

27 июля 35-я отдельная бригада морской пехоты вместе со 129-й бригадой ТРО "Арей" освободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось, что всего за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории.

4 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны кое-где уже прорвали первую линию обороны на юге и перешли на промежуточную.

16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные полностью уволили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

17 августа Генштаб сообщил, что украинские военные имеют успех у Урожайного. Впоследствии стало известно, что враг пытался восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, однако безуспешно

19 августа британская разведка заявила, что Силы обороны продолжают вести наступление вдоль реки Мокри Ялы в Донецкой области.

Украинские силы продвинулись севернее Роботиного на западе Запорожской области. По мнению аналитиков ISW, это позволит ВСУ начать наступление на менее заминированных участках линии обороны РФ и будет способствовать более быстрым достижениям Украины.

23 августа Генштаб сообщил, что Силы обороны имели успех и закреплялись на рубежах Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области.

27 августа представитель прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Роботино в Запорожской области до села Новопрокоповка.

28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные официально уволили село Роботино Запорожской области.

29 августа Генштаб сообщил, что ВСУ имели успех в направлении Новоданиловка - Вербовое Запорожской области.

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Донетчина
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Бахмут
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Контрнаступление ЗСУ
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